Brasileirão Sport: Daniel Paulista ressalta que vai cobrar atletas pelos empates sofridos nos minutos finais Com jejum de mais de cinco jogos sem vencer na Ilha do Retiro, Leão desperdiçou duas oportunidades de vencer dentro de casa após abrir o placar por 2 a 0, diante do Santos e São Paulo

Os sete pontos conquistados pelo Sport nos últimos cinco jogos, acima da média que a equipe tinha na Série A, não esconderam a frustração da torcida com os empates na Ilha do Retiro. Contra Santos e São Paulo, os rubro-negros abriram 2 a 0 e cederam o empate nos minutos finais das partidas.

Além de perder quatro pontos, os dois resultados ampliaram mais uma marca negativa do Leão na temporada: já são mais de cinco meses sem vitória na Ilha do Retiro.

O último triunfo foi no dia 8 de março, por 2 a 0, contra o Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano.

Desde o resultado positivo contra o Santa Cruz, são 12 partidas na Ilha do Retiro com seis derrotas e seis empates.

Após o duelo contra o São Paulo nesse sábado (16), o técnico Daniel Paulista comentou sobre a incapacidade da equipe de manter o resultado positivo nos minutos finais dos jogos.

“Eu acho que é um conjunto de situações que precisam ser, com certeza, melhoradas. A questão mental, no sentido de detalhes, de concentração nos últimos minutos precisa ser evoluída, porque não podemos achar isso como normalidade”, iniciou.

“Temos que cobrar e vamos fazer isso, porque o mais difícil a gente tem feito, que é jogar bem, construir resultado, sair na frente de grandes adversários e simplesmente chegar no final do jogo nos últimos instantes, a gente meio que se desconecta da partida e isso não pode acontecer. E hoje ficou bem claro isso, acho que a gente perdeu muita conexão com o jogo, principalmente após o 2x0 e não foram só nos instantes finais da partida”, completou o comandante rubro-negro.

Daniel Paulista também reconheceu o clima de decepção no vestiário do Sport após mais um jogo dentro de casa que a equipe deixou escapar os três pontos.

“Claro que é um vestiário ruim, no sentido de decepção pela maneira como a equipe jogou, pela construção do resultado parcial e depois ter proporcionado ao adversário mais uma vez o empate. Então, essa é a situação do vestiário, mas que a partir de amanhã nós temos que nos levantar novamente, como já fizemos em outras oportunidades e vamos continuar trabalhando em busca de mais vitórias”, ressaltou.

Apesar da melhora nos últimos jogos, o Sport segue na lanterna do Brasileirão com 10 pontos, e nove de distância para o 16º colocado.

Na próxima rodada, o Leão visita o Palmeiras no dia 25 deste mês.



