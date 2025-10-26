A- A+

Sport Presidente do Sport aguarda conversa com Daniel, mas garante técnico: "Segue comandando" No último sábado (25), o treinador deixou o futuro em aberto, ao ser questionado se ficaria no clube em 2026

Ao menos de forma externa, a diretoria do Sport segue adotando o discurso de confiança no trabalho do técnico Daniel Paulista. No último sábado (25), após a derrota para o Mirassol, o treinador rubro-negro deixou o seu futuro em aberto, ao ser questionado se permaneceria na Ilha do Retiro em 2026. Ele afirmou já ter tomado uma decisão e vai comunicar à cúpula de futebol.

Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco no fim da tarde deste domingo (26), o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que ainda não chegou a ser procurado pelo treinador, e que "possivelmente essa conversa deverá ser ao longo da semana". Ainda de acordo com o mandatário, "Daniel tem o nosso respeito, e segue comandando o nosso elenco". Vale lembrar que o técnico tem contrato com o clube até o término desta temporada.

Segundo Romão, apesar da Série A do Brasileiro ainda estar em andamento, o planejamento do clube para 2026 não tem dedo do treinador, e passa exclusivamente "pela diretoria executiva e presidência."

Em coletiva de imprensa depois do revés para o Mirassol, na Ilha do Retiro, Daniel Paulista destacou ter passado dias pensando sobre o futuro e que vai trasnferir seus desejos à diretoria rubro-negra.

"Esses dias passei refletindo muito por tudo que tem acontecido, com minha própria carreira como profissional e ao clube, e eu tenho uma decisão tomada em relação a 2026. "Não vou expor isso para vocês [imprensa], mas amanhã [domingo] talvez eu exponha isso para a diretoria para mostrar meu ponto de vista em relação à continuidade para 2026. Vou fazer isso primeiro para depois externar publicamente", falou.

Apesar da incógnita sobre o futuro, o treinador garantiu que vai cumprir o contrato assinado com o clube no meio do ano. "Eu tenho contrato até o final do ano e está sendo cumprido. Vamos continuar trabalhando da melhor maneira sempre lutando para o Sport encontrar resultados diferentes", pontuou.

Próximo jogo

Diante do Mirassol, o Sport chegou à sua 16ª derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano segue afundado na lanterna, com apenas 17 pontos, e com menos de 1% de chance de permanencer na elite do futebol nacional. Nesta segunda-feira (27), o elenco se reapresenta para dar início à preparação para mais uma rodada da competição. No sábado (1º), o Rubro-negro visita o Flamengo, às 21h, no Maracanã, pela 31ª rodada.

