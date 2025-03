A- A+

Sport Após mudança de data, presidente do Sport diz que vai buscar manter clássico no sábado (15) Segundo Yuri Romão, alteração do dia do jogo atrapalha planejamento do clube para partida da Copa do Nordeste

Com a alteração da data da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Sport, no Arruda, o presidente do clube rubro-negro, Yuri Romão, afirmou ser contra a modificação realizada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Nesta terça-feira (11), a entidade que comanda o futebol do Estado atendeu a um pedido da detentora de transmissão do torneio. Assim, o confronto antes marcado para sábado (15), às 16h30, passou para o domingo (16), às 16h.

Em contato com a Folha de Pernambuco, Romão contou não ter sido informado da nova data, mas garantiu que o clube vai buscar manter o duelo no sábado. "O Sport é veementemente contra essa mudança e fará de tudo para que o jogo seja disputado no sábado", iniciou o dirigente.

Ainda segundo o mandatário rubro-negro, o duelo sendo realizado no dia posterior atinge o planejamento do Sport de forma direta. Na quarta-feira (19), o Leão visita o Vitória, em Salvador, pela Copa do Nordeste.

"Essa mudança impacta para a gente, como por exemplo na logística para um importante jogo que teremos na quarta-feira, contra o Vitória, pela Copa do Nordeste. Buscaremos o cumprimento da tabela original", finalizou Yuri Romão.

