Futebol Sport demite auxiliar César Lucena Profissional ocupava a função desde 2020 e esteve à frente do comando do clube na reta final da Série A 2025

O Sport decidiu demitir o auxiliar técnico César Lucena. O profissional ocupava o cargo no clube desde 2020 e esteve à frente do Leão em diversas oportunidades, sendo a última delas na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. O anúncio deve ser oficializado na segunda (29). A informação foi publicada pelo site ge e confirmada pela reportagem

No Sport, César jogou entre 2007 e 2012, integrando a equipe que foi campeã da Copa do Brasil, em 2008, além de ter levantado quatro títulos estaduais pelo clube.

A decisão aconteceu na véspera da reapresentação oficial do Sport para a temporada 2026. O clube ainda não definiu quem ocupará o cargo no lugar de Lucena. Mais definições sobre a comissão técnica devem ser divulgadas na segunda-feira (29), quando o novo executivo de futebol leonino, Italo Rodrigues, será apresentado.

Além de Italo, o Sport apresentará mais novidades para 2026. No comando técnico, a escolha foi por Roger Silva, ex-jogador do clube e campeão pelo Leão da Copa do Brasil de 2008. A equipe rubro-negra também trouxe Hudson Santos para a gerência de futebol.

