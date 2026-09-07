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Futebol Feminino Sport demite técnica Macarena Deichler, do time feminino Treinadora acumulou aproveitamento de 49%, desde que chegou ao clube ano passado

O Sport anunciou, na tarde desta segunda-feira (7), a demissão da técnica Macarena Deichler do time feminino. Além da treinadora chilena, a auxiliar Mónica Ledezma também está de sáida da Ilha do Retiro.

"O Clube agradece às profissionais pela dedicação e pelo trabalho prestado à frente das leoas, desejando sucesso no decorrer de suas carreiras", publicou o clube em seu site oficial.

Contratada em julho do ano passado, Macarena dirigiu o Sport em 19 jogos. Com um aproveitamento de 49%, a treinadora acumulou oito vitórias, sete derrotas e quatro empates.

Durante sua passagem pelo clube leonino, a chilena conquistou um Campeonato Pernambucano. Neste ano, tinha como principal objetivo o acesso à elite do futebol nacional. No confronto que valia a classificação, no entanto, caiu nas quartas de final da Série A2 para o Itabirito, de Minas Gerais.

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