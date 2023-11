A- A+

Sport Sport demonstra interesse em Jean Carlos para 2024 Homem de confiança de Vagner Mancini, camisa 10 tem contrato com o Vozão até o fim do próximo ano

Após dar início às reuniões para traçar o planejamento de 2024 do futebol, o Sport mira em um reforço de peso para o próximo ano. Ex-Náutico e atualmente no Ceará, o meia Jean Carlos está no radar rubro-negro. Divulgada inicialmente pelo ge, nesta quarta-feira (29), a informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco.

"A gente sempre soube do interesse do Sport por ele, mas caso o Sport de fato queira, tem que se resolver com o Ceará. Ele gosta do Sport, seria ótimo para ele, mas ele tem contrato com o Ceará", declarou o empresário do jogador, Nilson Moura.

Jean Carlos chegou ao Ceará ao término da última temporada e tem vínculo com o Vozão até o fim de 2024. No ano passado, inclusive, o meia esteve perto de defender o Sport. Contudo, apesar de uma oferta milionária, o Náutico se recusou a vender seu camisa 10 da época ao rival.

Em dezembro, o Timbu acabou aceitando uma oferta do clube cearense inferior à apresentada pelo Leão e vendeu o atleta.

Pelo Ceará em 2023, Jean Carlos participou de 53 partidas, contribuindo com sete gols e cinco assistências. Segundo apurou a reportagem com pessoas ligadas ao clube cearense, o meia de 31 anos é um dos homens de confiança do técnico Vagner Mancini, que o quer para o próximo ano.

