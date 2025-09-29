A- A+

Futebol Sport perde Derik Lacerda para jogo com Fluminense; titular volta Atacante é o artilheiro do Leão na Série A, mas tem acumulado cartões desde que chegou ao clube

O Sport terá que lidar com uma ausência significativa para a próxima partida da Série A do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do time na competição, com três gols, o atacante Derik Lacerda recebeu o terceiro amarelo contra o Fortaleza e não poderá encarar o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), às 19h, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada.

O camisa 18 tem sido um dos destaques do Rubro-negro desde que desembarcou na Ilha do Retiro, mas tem acumulado cartões com frequência. Em apenas dez jogos, Derik foi advertido em seis oportunidades. A primeira vez que ele cumpriu suspensão automática foi contra o Palmeiras, pela 21ª rodada.

Com a ausência do centroavante, Colo Ramírez e Pablo devem brigar pela titularidade perante o Tricolor das Laranjeiras. O português Gonçalo Paciência é outra opção, mas sequer foi relacionado para o revés sofrido para o Fortaleza.

Retorno

Em meio à ausência de Derik, Daniel Paulista vai poder contar com a volta de uma peça importante para a cabeça de área. Depois de ficar fora do compromisso do último final de semana por conta do acúmulo de cartões, Zé Lucas retorna ao time titular. No Castelão, Lucas Kal foi o escolhido para fazer dupla com Rivera.

