De virada, Sport derrota Corinthians e avança para as oitavas de final da Copinha

Com bom desempenho e de virada, o Sport venceu o Corinthians por 2 a 1, neste sábado (14), em Araraquara, e avançou para as oitavas de final da Copinha. Os Leões da Base agora vão enfrentar o Cruzeiro, que superou o Cuiabá.

A partida começou com muito equilíbrio. O Sport teve uma boa chance com o meia Juan Xavier, que finalizou muito perto da trave. Na jogada seguinte, o Corinthians abriu o placar com Felipe Augusto, aos 12 minutos. O centroavante cabeceou firme para balançar as redes leoninas pela primeira vez na competição.

O Sport voltou bem na segunda etapa, dominando a partida e foi recompensado aos 21 minutos. Após falta cobrada na área, a bola sobrou para Fábio marcou o gol de empate rubro-negro. Dez minutos depois, em outra jogada parada, Nassom virou o jogo.

As melhores campanhas do Sport na Copinha foram em 1997 e 2014, quando chegou até as quartas de final. O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo com dez títulos.



