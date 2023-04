A- A+

Pernambucano Sport derrota Retrô e conquista o Campeoanto Pernambucano de forma invicta Esse foi o 43º título estadual do Leão, que é o maior vencedor do torneio

De forma invicta, o Sport voltou a ser campeão pernambucano neste sábado (22), na Ilha do Retiro. O Leão derrotou o Retrô por 2 a 0 e conquistou seu 43º título estadual, com gols de Vagner Love e Gabriel Santos.

A equipe rubro-negra entrou em campo com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, na Arena de Pernambuco, e confirmou o título dentro de casa.

O jogo

A partida na Ilha do Retiro teve um início equilibrado. Com a desvantagem no placar, o Retrô não se intimidou com o estádio totalmente lotado e foi para cima do Sport. Aos oito minutos, a Fênix quase abriu o placar. O lateral foi cobrado para dentro da área e Alencar acertou a trave. No rebote, Fernandinho acertou a barra, mas o lateral-direito Ewerthon tirou em cima da linha.

Após o susto, o Leão passou a se impor e conseguiu abrir o placar. Fabinho desarmou Alencar na tradicional saída de bola do Retrô. O volante fez o passe para Jorginho, que parou no goleiro Jean. Fabinho recuperou a bola e tocou para Vagner Love. O camisa nove rubro-negro driblou dois defensores para balançar as redes, aos 20 minutos.

O Sport deixou de pressionar depois que fez o gol e o Retrô não conseguiu criar boas chances. Já no final da primeira etapa, Radsley foi expulso por uma entrada em Ronaldo. O árbitro Rodrigo Lima tinha dado o cartão amarelo, mas expulsou o jogador após revisão no VAR. O treinador Dico Wooley também foi expulso por reclamação.

Mesmo com um a menos, o Retrô fez mudanças ofensivas e começou pressionando o Sport. Aos 2 minutos, Luisinho fez a jogada pela esquerda, cortou para o meio e finalizou para fora. Após a pressão inicial, o Leão passou a controlar a partida, mas sem criar grandes chances.

A tônica da partida começou a mudar quando, aos 27 minutos, o lateral-direito Ewerthon foi expulso. O Retrô aproveitou a igualdade numérica para pressionar o Sport. Aos 34 minutos, a bola rebateu na grande área e sobrou para Renato Henrique, na meia-lua. O meia bateu de primeira e a bola passou perto do gol.

O Sport matou o jogo num ataque rápido. Vagner Love deixou Gabriel Santos na cara do gol e o atacante bateu sem chances para Jean. Foi o gol que garantiu o mais um título estadual rubro-negro.

Ficha técnica:

Sport 2

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo, Fabinho e Jorginho (Gabriel Santos); Luciano Juba, Labandeira (Edinho) (Pedro Martins) e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Retrô 0

Jean; Israel (Renato Henrique), Yuri, Guilherme Paraíba e Edson; Jonas (William Marcílio), Ratinho (Rômulo) (Luisinho), Alencar e Radsley; Giva (Matheus Serafim) e Fernandinho . Técnico: Dico Woolley.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Francisco Chaves e Karla Renata

Gols: Vagner Love (20 minutos do primeiro tempo); Gabriel Santos (38 minutos do segundo tempo)

Cartões amarelos: Rafael Thyere (SPO); Vagner Love (SPO); Jorginho (SPO); Edinho (SPO); Ronaldo (SPO); Gabriel Santos (SPO); Fernandinho (RET), Guilherme Paraíba (RET); Rômulo (RET)

Cartões vermelhos: Radsley (RET); Ewerthon (SPO)



