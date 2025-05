A- A+

Brasileirão Com muitas mudanças, Sport é derrotado pelo Ceará e segue afundado na lanterna da Série A Leão continua como a única equipe do Brasileirão que não venceu um jogo nos nove jogos disputados

Nove jogos disputados e nenhuma vitória. Esse é o retrospecto do Sport no Brasileirão 2025 que ganhou um novo capítulo negativo. Na Arena Castelão lotada, o Leão foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0, neste sábado (17).

Com o resultado, a equipe pernambucana segue afundado na lanterna com apenas dois pontos conquistados, enquanto o Vozão soma 15 pontos e sobe de forma provisória para a 5ª posição.

O Sport volta a campo diante do Internacional, na Ilha do Retiro, no dia 25 deste mês. Já o Ceará disputa a 3ª fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (22), contra o Palmeiras.

Novas mudanças

Em seu segundo jogo no comando técnico do Sport, o treinador António Oliveira promoveu mais uma vez mudanças na equipe.

O português colocou um esquema com três zagueiros, com a inclusão de Lucas Cunha e Antônio Carlos. No ataque, Pablo ficou de fora por um desconforto muscular na panturrilha direita e Carlos Alberto foi a opção escolhida pelo técnico.

O jogo

Como indicava a escalação, o Sport adotou uma postura defensiva no Castelão. Entretanto, isso não significou que a equipe pernambucana abdicou de buscar o gol.

A primeira finalização da partida foi rubro-negra. Aos quatro minutos, Lucas Lima desarmou no campo ofensivo, a bola sobrou para Barletta pelo lado esquerdo da área que finalizou e obrigou Fernando Miguel a fazer uma boa intervenção.

Porém, os defeitos defensivos do Sport voltaram a aparecer. A partida no Castelão estava bem disputada e sem muita criação, até que o Vozão aproveitou sua primeira chance no jogo.

Fabiano arremessou o lateral na grande área. A bola, que parecia sem perigo, foi cortada pelo zagueiro Chico de forma errada e ela sobrou no meio para Lucas Mugni. O ex-jogador do Leão finalizou de primeira sem chances para Caíque França e abriu o placar para o Vozão.

Logo após o gol sofrido, o Sport voltou a assustar com Barletta. Após cobrança de falta, a bola sobrou para o atacante, que mais uma vez foi parado pelo goleiro. Esse foi o principal duelo do primeiro tempo.

Mesmo após o gol sofrido, o Sport seguiu numa postura mais defensiva, enquanto o Ceará controlava mais a posse de bola. O Vozão não conseguiu criar chances claras e só finalizou com Pedro Henrique e Fabiano, ambos sem perigo e por fora do gol.

Já o Leão criou mais duas oportunidades antes do intervalo. Barletta foi parado novamente pelo goleiro Fernando Miguel após finalização de fora da área.

E a melhor chance rubro-negra saiu nos minutos finais. Aos 48 minutos, Hereda recuperou a bola no campo ofensivo, chegou na linha de fundo e cruzou. Zé Lucas apareceu livre como homem surpresa na marca do pênalti e cabeceou por cima.

Segundo tempo

Ceará e Sport voltaram do intervalo com alterações de jogadores, mas sem mudança na postura das equipes. A partida continuou no mesmo ritmo da primeira etapa.

Em desvantagem no placar, o Leão teve uma boa oportunidade aos 12 minutos. O zagueiro Lucas Cunha desarmou no meio e a bola sobrou para Lucas Lima.

O meia enfiou para Carlos Alberto, que tentou o passe no meio para Barletta, mas o zagueiro Marllon impediu o lance.

Assim como nos 45 minutos iniciais, o Vozão foi letal na chance que teve e alcançou o segundo gol. Dieguinho roubou a bola no meio campo e acertou um grande passe para Galeano.

O ponta recebeu livre de frente com o goleiro Caíque França e bateu forte no canto direito do goleiro, explodindo a Arena Castelão.

Depois do segundo gol sofrido, o Sport não conseguiu criar novas oportunidades de gol. O técnico optou por deixar a equipe com os três zagueiros até o final do duelo nordestino.

Ficha técnica

Ceará 2

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Guillherme). Técnico: Léo Condé.

Sport 0

Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Chrystian Barletta (Romarinho) e Carlos Alberto (Titi Ortíz). Técnico: António Oliveira.

Local: Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere.

Gols: Lucas Mugni (8’ do 1º tempo); Galeano (15’ do 2º tempo)

Cartões Amarelos: Fabiano (CEA); Rivera (SPO); Igor Cariús (SPO); Dalbert (SPO); Sérgio Oliveira (SPO)



