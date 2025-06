A- A+

Brasileirão Em última partida antes da pausa, Sport é derrotado pelo Mirassol e afunda na lanterna da Série A Leão da Ilha terá um mês até próximo para tentar se recuperar da pior campanha da história do Brasileirão no recorte de 11 jogos

Nada mudou. Em sua última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Sport foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0, neste domingo (1º), no estádio Maião, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O revés deixa o Leão da Ilha afundado ainda mais na laterna da competição, com apenas três pontos e nenhuma vitória. A campanha do Rubro-negro é a pior da história da Série A do Campeonato Brasileiro por pontos corridos nesse recorte de jogos disputados.

Já o Leão Caipira termina a primeira parte do torneio de forma provisória, na 7ª posição, com 17 pontos conquistados.

As duas equipes só devem voltar a jogar no Brasileirão após a parada do Mundial de Clubes. O Sport teria o confronto contra o Flamengo e o Mirassol diante do Botafogo, porém, como os dois adversários vão participar do torneio nos Estados Unidos, os jogos serão adiados.

Com isso, a próxima partida do Leão da Ilha na Série A acontecerá no dia 12 de julho, fora de casa contra o Juventude. Já o Leão Caipira retorna contra o Fluminense.

Para o duelo da manhã deste domingo (1º), o técnico António Oliveira só fez uma mudança na equipe titular. Suspenso, Sérgio Oliveira ficou de fora e deu vaga para Du Queiroz. Barletta era dúvida durante a semana, mas iniciou a partida.

O jogo

Apesar do clima ensolarado no Maião, a partida entre Mirassol e Sport iniciou morna. Muito desse começo sem grande movimentação aconteceu por causa da postura defensiva do Leão da Ilha, que deixou os donos da casa com a posse de bola e tentou explorar os contra-ataques.

A melhor saída dos rubro-negros foi aos 22 minutos da primeira etapa. Após cobrança de falta do Mirassol, Zé Lucas recuperou a bola e conduziu o ataque em velocidade. O volante achou Barletta pelo lado esquerdo, o atacante invadiu a área, cortou o marcador, mas chutou fraco com o pé direito e Walter encaixou sem dificuldades.

O jogo seguia num ritmo tranquilo, quando o Mirassol teve sua grande chance. Aos 30 minutos, Lucas Ramon foi lançado nas costas da defesa, invadiu a grande área e foi deslocado por Cariús.

O árbitro Lucas Casagrande não assinalou a falta, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance e confirmou o pênalti. Na cobrança, teve a famosa Lei do EX. Reinaldo deslocou Caíque França e bateu no ângulo direito para abrir o marcador.

Com o placar aberto, o Sport tentou se soltar em busca do empate antes do intervalo e passou a ceder mais espaços. O Mirassol teve chance de ampliar o marcador. Aos 43 minutos, os donos da casa avançaram com facilidade pelo meio de campo. Gabriel cruzou para Danielzinho, que cabeceou com perigo e a bola passou perto da trave.

Ainda deu tempo do Leão da Ilha ter sua melhor chance do jogo. Nos acréscimos, Lucas Lima achou o passe para Cariús, que dominou pelo lado esquerdo da grande área e cruzou rasteiro. Pablo até conseguiu girar diante da marcação, mas foi travado no momento do chute, assustando o goleiro Walter.

2º tempo

O técnico António Oliveira promoveu mudanças no time, mas sem alterar o esquema. A equipe voltou com uma postura mais ofensiva, porém sem criar chances de gol.

Com menos chegadas ao ataque, o Mirassol conseguiu ser mais perigoso. Gabriel aproveitou o espaço pelo lado direito, entrou na grande área e fez o cruzamento rasteiro. Na pequena área, Antônio Carlos fez o corte para salvar o Leão.

Improdutivo na maior parte do segundo tempo, o Sport teve sua primeira chance apenas aos 35 minutos. Titi Ortiz levantou a bola na área, Pablo ganhou a disputa com o zagueiro e Walter fez a defesa.

Ficha técnica:

Mirassol 1

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Matheus Bianqui), Yago Felipe (Chico Kim), Danielzinho e Gabriel (Fabrício Daniel); Negueba (Zé Vitor) e Edson Carioca (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

Sport 0

Caíque França; Hereda (Carlos Alberto), Antônio Carlos, Lucas Cunha, Chico (Titi Ortiz) e Igor Cariús; Du Queiroz (Dalbert), Zé Lucas (Rivera) e Lucas Lima (Atencio); Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: António Oliveira.

Local: Maião (Mirassol/SP)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (AM) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Gols: Reinaldo (34’ do 1º tempo);

Cartões amarelos: Negueba (MIR); Cristian (MIR); Lucas Ramon (MIR); Zé Vitor (MIR); Lucas Lima (SPO).

