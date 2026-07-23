Sport descarta venda de Barletta ao Botafogo

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Principal referência técnica do Sport na temporada e artilheiro da equipe em 2026, o atacante Chrystian Barletta vem chamando atenção do mercado. Informação dada em primeira mão pela ESPN e confirmada pela reportagem da Folha de Pernambuco, o Botafogo chegou a fazer uma consulta pelo atleta, mas a direção rubro-negra descarta qualquer negociação.

O diretor-executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, confirmou em contato que o intuito do clube é permanecer com o atleta. "Foi apenas uma consulta. Não há um posicionamento. Não pretendemos vender o Barletta", disse o executivo.

Barletta está no Sport desde 2024 e conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Pernambuco (2024,2025 e 2026), sempre em papel de protagonismo no time. Ainda na primeira temporada na Ilha do Retiro, foi peça fundamental para o acesso à Série A.

Barletta veste a camisa do Sport desde 2024 - Foto: Pedro Filho / SCR

Mesmo com o rebaixamento em 2025 no Campeonato Brasileiro, o jogador chegou a despertar o interesse da Chapecoense, mas as negociações não avançaram e permaneceu no clube. Na atual temporada, Barletta disputou 31 partidas, com 11 gols marcados e sete assistências. O contrato do atleta vai até 2028 com o Rubro-Negro.

Suspenso pelo terceiro amarelo diante do Goiás, o camisa 30 deve retornar ao time titular na próxima segunda-feira (27), na Ilha do Retiro, em duelo contra o Cuiabá, partida que inicia o returno da Série B.

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