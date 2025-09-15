Seg, 15 de Setembro

Série A

Sport tem dois desfalques para partida contra o Corinthians; veja ausências e possíveis retornos

Leão encara a equipe paulista no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro

Equipe do Sport na partida contra o Red Bull Bragantino Equipe do Sport na partida contra o Red Bull Bragantino  - Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

O Sport já tem dois desfalques garantidos para a próxima partida da Série A, que acontecerá neste domingo (21), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No empate em 1 a 1 diante do Bragantino, nesse domingo (14), o meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo.

Lucas Lima, inclusive, recebeu o amarelo por uma simulação dentro da área no segundo tempo da partida.

Uma novidade para o técnico Daniel Paulista será o lateral-esquerdo Luan Cândido.

O atleta já está regularizado, mas não estreou contra o Red Bull Bragantino por pertencer ao clube do interior de São Paulo. 

O Sport também terá a semana com a expectativa de contar com os retornos do meia Sérgio Oliveira e do lateral Igor Cariús. 
 

