Série A Sport tem dois desfalques para partida contra o Corinthians; veja ausências e possíveis retornos Leão encara a equipe paulista no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro

O Sport já tem dois desfalques garantidos para a próxima partida da Série A, que acontecerá neste domingo (21), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro.

No empate em 1 a 1 diante do Bragantino, nesse domingo (14), o meia Lucas Lima e o volante Pedro Augusto receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo.

Lucas Lima, inclusive, recebeu o amarelo por uma simulação dentro da área no segundo tempo da partida.

Uma novidade para o técnico Daniel Paulista será o lateral-esquerdo Luan Cândido.

O atleta já está regularizado, mas não estreou contra o Red Bull Bragantino por pertencer ao clube do interior de São Paulo.

O Sport também terá a semana com a expectativa de contar com os retornos do meia Sérgio Oliveira e do lateral Igor Cariús.



