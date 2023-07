A- A+

SPORT Sport detalha impasse na utilização de João Peglow por punição no exterior Natural de Porto Alegre, atacante de 21 anos estava no Dnipro-1, da Ucrânia

Por conta de uma expulsão no seu antigo clube, o Sport ainda não sabe quando será a estreia do atacante João Peglow, anunciado na última sexta-feira (7) como o novo reforço do Leão. Em seu histórico, ele acumula passagem pelas categorias sub-15 e sub-17 da Seleção Brasileira.

Natural de Porto Alegre, o jogador pertence ao Internacional e foi cedido por empréstimo ao time pernambucano. Antes, também por empréstimo, ele atuou pelo Dnipro-1, clube da Ucrânia profissionalizado em 2017.

No Dnipro-1, Peglow jogou 15 partidas e marcou três gols, além de garantir duas assistências.

Em nota divulgada na noite desta sexta-feira (14), a assessoria do Sport disse que “aguarda eventual internacionalização da sanção por parte da Fifa, a fim de poder revertê-la e, posteriormente, utilizar o jogador".

Um dia antes, o departamento jurídico do Rubro-negro esteve reunido com os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz de Jesus, para tratar do caso.



