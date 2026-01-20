Ter, 20 de Janeiro

Sport detalha saída de Aderlan e cita redução do passivo

Lateral disputou 14 partidas pelo Leão em 2025, sem gols marcados

Aderlan em ação contra o Flamengo, na Arena de PernambucoAderlan em ação contra o Flamengo, na Arena de Pernambuco - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport detalhou nesta terça-feira (20) a saída do lateral-direito Aderlan, de 35 anos. Na negociação, o clube informou que firmou um acordo com o atleta para assegurar  “redução nominal superior a 20% sobre o passivo original”.

Em nota, o Sport também informou que, com a saída, o clube conseguiu uma economia superior a 50% em relação ao cenário de eventual judicialização”. No Leão, Aderlan disputou 14 partidas em 2025, sem gols marcados.

