A- A+

Futebol Sport detalha saída de Aderlan e cita redução do passivo Lateral disputou 14 partidas pelo Leão em 2025, sem gols marcados

O Sport detalhou nesta terça-feira (20) a saída do lateral-direito Aderlan, de 35 anos. Na negociação, o clube informou que firmou um acordo com o atleta para assegurar “redução nominal superior a 20% sobre o passivo original”.

Em nota, o Sport também informou que, com a saída, o clube conseguiu uma economia superior a 50% em relação ao cenário de eventual judicialização”. No Leão, Aderlan disputou 14 partidas em 2025, sem gols marcados.

Veja também