Futebol Sport deve ter Barletta à disposição para o jogo de ida da final do Pernambucano Atacante trabalhou normalmente junto ao grupo nesta quarta-feira (25)

O Sport poderá contar com um importante retorno para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano diante do Náutico, no próximo domingo (01). O atacante Chrystian Barletta, que foi desfalque no jogo de volta da semifinal, trabalhou com o grupo e está à disposição do técnico Roger Silva.

O ponta sentiu desconforto na posterior da coxa e foi preservado desde então. Exames de imagem não constataram qualquer lesão e o jogador está livre para atuar junto ao elenco.

Durante sua ausência, Iury Castilho foi acionado pelo lado direito do ataque leonino. Em cinco partidas na temporada, Barletta soma um gol e uma assistência.

Parcial

Para o confronto de ida da final, na Ilha do Retiro, a expectativa é de casa cheia. Na primeira parcial divulgada, o Sport anunciou mais de 17 mil ingressos vendidos.



