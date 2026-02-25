Qua, 25 de Fevereiro

Futebol

Sport deve ter Barletta à disposição para o jogo de ida da final do Pernambucano

Atacante trabalhou normalmente junto ao grupo nesta quarta-feira (25)

Barletta esteve fora durante o jogo de volta da semifinal contra o Retrô Barletta esteve fora durante o jogo de volta da semifinal contra o Retrô  - Foto: Paulo Paiva/Sport

O Sport poderá contar com um importante retorno para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano diante do Náutico, no próximo domingo (01). O atacante Chrystian Barletta, que foi desfalque no jogo de volta da semifinal, trabalhou com o grupo e está à disposição do técnico Roger Silva. 

O ponta sentiu desconforto na posterior da coxa e foi preservado desde então. Exames de imagem não constataram qualquer lesão e o jogador está livre para atuar junto ao elenco. 

Durante sua ausência, Iury Castilho foi acionado pelo lado direito do ataque leonino. Em cinco partidas na temporada, Barletta soma um gol e uma assistência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sport Club do Recife (@sportrecife)

 

Parcial
Para o confronto de ida da final, na Ilha do Retiro, a expectativa é de casa cheia. Na primeira parcial divulgada, o Sport anunciou mais de 17 mil ingressos vendidos. 
 

