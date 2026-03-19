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Sport Sport deve ter desfalques na zaga e no ataque para jogo com Cuiabá Rubro-negro viu três atletas deixarem o campo, contra o Athletic-MG, se queixando de dores

Além de Gustavo Coutinho, com retorno previsto para daqui a três semanas, por conta de uma lesão na coxa direita, o Sport poderá lidar com outras baixas na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Athletic-MG, pela Copa do Brasil, o Rubro-negro viu três jogadores deixarem o gramado da Ilha do Retiro por motivos clínicos.

Os zagueiros Marcelo Ajul e Marcelo Benevenuto, além do atacante Chrystian Barletta, deixaram a partida com dores e desde então têm sido acompanhados de perto pelo departamento médico leonino.

Nessa quarta-feira (18), Ajul realizou um exame de ultrassom e teve diagnosticada uma contratura muscular. Apesar do susto, o prata da casa vive a expectativa de viajar para o Mato Grosso, onde o Leão encara o Cuiabá no sábado (21), às 20h30.

Marcelo Benevenuto e Barletta têm situação um pouco mais delicada. Os dois jogadores deixaram o duelo contra o Athletic com edemas na coxa. O zagueiro, na região anterior. Já o atacante, no músculo posterior.

Exames serão feitos na dupla para entender a gravidade das respectivas lesões e os atletas não devem embarcar para o desafio pela Segundona. A delegação leonina viaja nesta quinta-feira (19).

Diante do Athletic, Zé Marcos foi o escolhido por Roger Silva para substituir Ajul. Benevenuto, por sua vez, deu lugar a Ramon Menezes, enquanto Barletta deixou o gramado para a entrada de Carlos de Pena.

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