A- A+

Sport Diego Souza agradece recepção no aeroporto e coloca acesso à Série A como meta em sua volta ao Sport DS87 já está regularizado no BID, mas ainda deve demorar para reestrear

Recepcionado no aeroporto e anunciado de forma oficial, Diego Souza deu suas primeiras palavras em sua terceira passagem pelo Sport ao canal oficial do Leão no Youtube. No vídeo, publicado na última terça-feira (25), o Embaixador falou da motivação em voltar a vestir a camisa rubro-negra e do acesso à Série A como meta principal.

“Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Tive a oportunidade de voltar já no final da minha carreira e ter o prazer de novamente vestir essa camisa. Fui muito feliz aqui, as lembranças são maravilhosas. Espero trabalhar muito e ajudar meus companheiros. Vou buscar e trabalhar para ajudar da melhor forma possível”, iniciou o atacante.

“A dedicação e o empenho que sempre tive. Aquela vontade de vencer que nunca saiu de dentro de mim. A gente tem um objetivo muito claro, que é subir para a primeira divisão, lugar em que o Sport não pode ficar fora", completou o camisa 87.

Além do anúncio oficial, Diego Souza já teve o nome regularizado no BID da CBF e está liberado para atuar na Série B. Se recuperando da parte física, o atacante ainda deve demorar um pouco para reestrear.

DS87 também comentou sobre a recepção que ele recebeu no Aeroporto dos Guararapes na última sexta-feira.

“O que aconteceu foi uma loucura que só essa torcida consegue fazer. Aquele calor, aquela emoção de passar por tanta gente me esperando, saber que você é bem quisto… Fico muito grato por isso”, afirmou.

História de Diego Souza no Sport

Diego Souza chegou ao Sport pela primeira vez 2014, com contrato apenas para o final daquela temporada. Terminado o primeiro ano, o camisa 87 renovou vínculo com o Leão em 2015 e participou de uma das melhores campanhas do clube da Série A. O atleta teve um breve hiato longe do clube em 2016, voltando em seguida e permanecendo até final de 2017.

A identificação e sucessivas boas atuações com a camisa do Sport, inclusive, culminaram na convocação do meia-atacante pelo Brasil. Assim, quebrou um jejum de 16 anos sem um atleta do Leão na Seleção Brasileira principal.

Em resumo, Diego Souza defendeu o Sport em 173 jogos, com 57 gols e 38 assistências. Das vezes em que balançou as redes, 37 delas foram na disputa da Série A do Brasileirão, onde se tornou o maior goleador da história do Clube na elite – na edição de 2016, inclusive, ele foi o artilheiro do torneio, algo inédito para o Leão e apenas a terceira vez de uma equipe nordestina no retrospecto do certame.

Veja também

Futebol Com quatro jogos diante de clubes do G8, Vagner ressalta sequência dura na Série C