Futebol Sport: dispensas e reforços agitarão planejamento do clube durante pausa no Brasileirão Clube confirmou contratação do técnico Daniel Paulista e devem reformular o elenco para o segundo semestre da temporada

A chegada do técnico Daniel Paulista ao Sport, substituindo António Oliveira, acontece em meio ao processo de reformulação do elenco para a sequência da temporada 2025. O Leão vai aproveitar a pausa no futebol brasileiro por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes para trazer mais reforços, além de liberar atletas que estão fora dos planos para o segundo semestre.









Mudanças

Nomes como o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Gustavo Maia já estão afastados do elenco e o Sport está atuando junto aos representantes dos atletas na busca por novas oportunidades no mercado. Os rubro-negros também já afirmaram que não vão renovar os contratos do lateral-direito Leonel Di Plácido e do atacante Lenny Lobato, que se encerram no mês de junho. O atacante Arthur Sousa foi outro que deixou o time pernambucano.

Matheus disputou 12 jogos pelo Sport, com apenas um gol marcado, na vitória do Leão por 2x1, para o Ferroviário-CE, pela Copa do Nordeste. O atleta, porém, foi um dos mais criticados pela torcida, chegando a perder a titularidade para Hereda durante parte da temporada. Ainda na lateral, Di Plácido participou de sete partidas pelos rubro-negros.

No ataque, Lenny Lobato chegou ao Sport no ano passado. Ao todo, marcou seis gols em 41 partidas. Na Série A, contudo, ele não balançou as redes.

Gustavo Maia balançou as redes apenas uma vez em 16 jogos pelo Sport. O gol solitário, assim como o de Matheus Alexandre, foi também perante o Ferroviário. Já Arthur Sousa entrou em campo sete vezes, sem gols.

Contratações

O Sport está no mercado atrás de pelo menos cinco reforços para as posições de goleiro, lateral-direito, zagueiro e atacantes, sendo um ponta e um centroavante. As contratações devem ser fechadas a partir do dia 2 de julho, quando será reaberta a janela de transferências.

Enquanto não fecha com novos nomes, o Sport deposita em Daniel Paulista a esperança de uma reação na Série A. O clube é o lanterna da competição, com apenas três pontos conquistados em 11 jogos.

“Estou muito feliz em mais uma vez poder vestir a camisa do Sport. Estou motivado para mais essa missão. Temos obstáculos e desafios pela frente, mas o Sport já provou que pode superar qualquer um. É uma honra enorme para mim estar novamente com o manto sagrado. Vamos trabalhar muito”, afirmou o treinador, em entrevista ao site oficial do Leão.

A estreia de Daniel no comando do Sport será dia 13 de julho, contra o Juventude, em Caxias, pela 13ª rodada da competição - o duelo pela 12ª, diante do Flamengo, foi adiado e ainda não tem data definida para acontecer.

