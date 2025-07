Sport tem lista de dispensa com cinco jogadores, diz jornalista; confira

A- A+

O Sport segue em reformulação. Passado quase três semanas do período de intertemporada, o treinador rubro-negro, Daniel Paulista, parece ter mais ciência de quem contará ao seu lado para tentar livrar o clube do rebaixamento.

Segundo informações do jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, nesta quinta-feira (03), o técnico teve uma reunião com a diretoria leonina para repensar o plantel. Dessa forma, cinco jogadores não devem ser mais utilizados na temporada: Os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortiz.

Dos nomes citados, apenas dois possuem contratos em definitivo com o Sport: Dalbert e Tití Ortíz, ambos se encerrando ao final da temporada de 2025. Antônio Carlos, Lucas Cunha e Du Queiroz chegaram ao clube por empréstimo vindos de Fluminense, RB Bragantino e Zenit, da Rússia, respectivamente.

O próximo jogo do Sport será diante do Ceará, na próxima quarta-feira (09), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Vale relembrar que o Leão não pode mais inscrever atletas para a disputa do Nordestão.

