Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Crise financeira

Sport informa que tem dívida com Pedro Lima e seu agente de R$ 10 milhões; entenda o cenário

Leão vendeu o lateral-direito em 2024 por 10 milhões de euros e deveria ter feito repasse de valores ao atleta e empresário

Reportar Erro
Pedro Lima, lateral-direito revelado na base do SportPedro Lima, lateral-direito revelado na base do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

A crise financeira do Sport ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (14). O Leão divulgou que tem uma dívida com Pedro Lima e seu agente que chega a R$ 10 milhões em valores convertidos. 

A quantia é referente a venda do atleta formado nas categorias de base do Sport ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024. 

Leia também

• Sport oficializa contratação do goleiro Halls, ex-Vasco

• Nos pênaltis, o Sport é eliminado pelo América-RN da Copinha 2026

• Sport acionará TJD-PE para ter torcida visitante no clássico contra o Náutico, nos Aflitos

Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, em duas parcelas, sendo primeira de 6 milhões de euros, com data de pagamento do clube inglês em 01/12/2024, e a segunda de 4 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2025.

Na época, a operação foi a maior movimentação envolvendo um jogador no futebol nordestino

Segundo o comunicado do Sport, o clube deveria repassar 30% do montante recebido para o jogador e 7% ao agente dele após cada recebimento dos valores.

Antecipação e repasse
O Sport antecipou o recebimento da primeira parcela de dezembro para agosto de 2024. A quantia referente a essa parcela foi paga a Pedro Lima e ao seu empresário em janeiro e fevereiro de 2025.

Já o restante dos 4 milhões de euros, referente à segunda parcela, foram antecipados de dezembro para junho de 2025. Esse valor, de acordo com a atual gestão, não teve os valores repassados aos envolvidos. 

"Apesar do recebimento antecipado, a gestão anterior não realizou o devido repasse e o clube foi formalmente notificado pelo atleta e seu agente, cobrando, respectivamente, 1.200.000 e 280.000 euros. Assim, a soma da quantia convertida gira em torno de R$ 10.000.000,00", informa o Sport.

O clube também destaca, na nota, que as antecipações foram realizadas a partir de uma instituição financeira estrangeira e, somados, geraram deságio de 322 mil euros (mais de R$ 2 milhões na cotação atual). 

Outro lado
A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que o vencimento da segunda parcela teve prazo finalizado em dezembro do ano passado. 

Como a antiga gestão foi encerrada no dia 12 daquele mês, o grupo indicou não ter tempo hábil para o pagamento, ficando sob responsabilidade da gestão atual.

Confira o comunicado do Sport na íntegra:

O atleta Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, em duas parcelas, sendo primeira de 6 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2024, e a segunda de 4 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2025.

Após cada recebimento, o clube deveria repassar 30% do montante recebido para o atleta e 7% para o agente dele.

O recebimento da primeira parcela foi antecipado de dezembro para agosto de 2024, junto a uma instituição financeira estrangeira, com deságio de 191.587 euros. 

Os repasses da primeira parcela foram efetivados para o atleta e seu agente em janeiro e fevereiro de 2025.

Os comprovantes divulgados na data de hoje se referem a parte do pagamento desse primeiro repasse.

O valor de 4 milhões de euros, referente à segunda parcela, foi antecipado de dezembro para junho de 2025, junto à mesma instituição financeira, com deságio de 131.285 euros.

Conforme informado pelo executivo, na reunião do conselho, ocorrida nesta terça/feira (13), apesar do recebimento antecipado, a gestão anterior não realizou o devido repasse e o clube foi formalmente notificado pelo atleta e seu agente, cobrando, respectivamente 1.200.000 e 280.000 euros. Assim, a soma da quantia convertida gira em torno de R$ 10.000.000,00.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter