Sport informa que tem dívida com Pedro Lima e seu agente de R$ 10 milhões; entenda o cenário
Leão vendeu o lateral-direito em 2024 por 10 milhões de euros e deveria ter feito repasse de valores ao atleta e empresário
A crise financeira do Sport ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (14). O Leão divulgou que tem uma dívida com Pedro Lima e seu agente que chega a R$ 10 milhões em valores convertidos.
A quantia é referente a venda do atleta formado nas categorias de base do Sport ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024.
Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, em duas parcelas, sendo primeira de 6 milhões de euros, com data de pagamento do clube inglês em 01/12/2024, e a segunda de 4 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2025.
Na época, a operação foi a maior movimentação envolvendo um jogador no futebol nordestino.
Segundo o comunicado do Sport, o clube deveria repassar 30% do montante recebido para o jogador e 7% ao agente dele após cada recebimento dos valores.
Antecipação e repasse
O Sport antecipou o recebimento da primeira parcela de dezembro para agosto de 2024. A quantia referente a essa parcela foi paga a Pedro Lima e ao seu empresário em janeiro e fevereiro de 2025.
Já o restante dos 4 milhões de euros, referente à segunda parcela, foram antecipados de dezembro para junho de 2025. Esse valor, de acordo com a atual gestão, não teve os valores repassados aos envolvidos.
"Apesar do recebimento antecipado, a gestão anterior não realizou o devido repasse e o clube foi formalmente notificado pelo atleta e seu agente, cobrando, respectivamente, 1.200.000 e 280.000 euros. Assim, a soma da quantia convertida gira em torno de R$ 10.000.000,00", informa o Sport.
O clube também destaca, na nota, que as antecipações foram realizadas a partir de uma instituição financeira estrangeira e, somados, geraram deságio de 322 mil euros (mais de R$ 2 milhões na cotação atual).
Outro lado
A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que o vencimento da segunda parcela teve prazo finalizado em dezembro do ano passado.
Como a antiga gestão foi encerrada no dia 12 daquele mês, o grupo indicou não ter tempo hábil para o pagamento, ficando sob responsabilidade da gestão atual.
Confira o comunicado do Sport na íntegra:
O atleta Pedro Lima foi vendido por 10 milhões de euros, em duas parcelas, sendo primeira de 6 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2024, e a segunda de 4 milhões de euros, com data de pagamento em 01/12/2025.
Após cada recebimento, o clube deveria repassar 30% do montante recebido para o atleta e 7% para o agente dele.
O recebimento da primeira parcela foi antecipado de dezembro para agosto de 2024, junto a uma instituição financeira estrangeira, com deságio de 191.587 euros.
Os repasses da primeira parcela foram efetivados para o atleta e seu agente em janeiro e fevereiro de 2025.
Os comprovantes divulgados na data de hoje se referem a parte do pagamento desse primeiro repasse.
O valor de 4 milhões de euros, referente à segunda parcela, foi antecipado de dezembro para junho de 2025, junto à mesma instituição financeira, com deságio de 131.285 euros.
Conforme informado pelo executivo, na reunião do conselho, ocorrida nesta terça/feira (13), apesar do recebimento antecipado, a gestão anterior não realizou o devido repasse e o clube foi formalmente notificado pelo atleta e seu agente, cobrando, respectivamente 1.200.000 e 280.000 euros. Assim, a soma da quantia convertida gira em torno de R$ 10.000.000,00.