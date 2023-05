A- A+

Sport Sport divulga cronograma de ingressos gratuitos para público exclusivo diante do Botafogo-SP O técnico do clube, Enderson Moreira, afirmou estar ansioso para receber o apoio dos presentes no domingo (21)

Passado o revés para o São Paulo, pela Copa do Brasil, o Sport volta suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), às 16h, o Leão recebe o Botafogo-SP, em confronto válido pela 7ª rodada da competição nacional. O duelo será o primeiro com torcida na Ilha do Retiro nesta edição da Segundona. Ainda cumprindo suspensão imposta pelo STJD, apenas mulheres, crianças até 12 anos e PCDs poderão apoiar o Rubro-negro. Em parcial divulgada pelo clube, 12.628 pessoas já confirmaram presença na partida.

Contra o São Paulo, o Sport voltou a receber seu torcedor depois de 15 dias. No entanto, o apoio da torcida não foi o suficiente para a equipe sair de campo com o resultado positivo. Agora, com um público exclusivo para o confronto com o Botafogo de Ribeirão Preto, o técnico Enderson Moreira fez o convite aos rubro-negros e mostrou estar ansioso para a partida.

"É uma situação diferente, confesso que nunca vivenciei. Mas contamos muito com eles. Que possam vir com o espírito de nos apoiar, incentivar. Precisamos muito, qualquer energia positiva será importante. Que possamos encher a Ilha, fazer uma coisa diferente. O horário (16h) é bom para eles terem a prática do futebol. Almocem com a família, venham para cá (Ilha) e façam uma festa maravilhosa", falou.

Além do embate com o Botafogo-SP, o Sport fará outros dois jogos na Ilha com a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Contra o ABC, no próximo dia 28, às 18h, pela 9ª rodada, e diante do Avaí, dia 07 de junho, às 19h, pela 11ª rodada.

Nas redes sociais, o clube pernambucano divulgou o cronograma de ingressos, que serão gratuitos, para a partida deste final de semana. Exclusivamente para este confronto, o check-in estará disponível tanto para associadas e associados quanto para o público geral – que, frise-se, precisa ser mulher, criança ou PCD – bastando cadastrar-se através do site maiordonordeste.com.br.

A reserva dos bilhetes teve início no fim da tarde desta quinta (18) e se estende até às 17h15 do sábado (20) ou até atingir a capacidade aplicada para o evento. O associado titular pode realizar o seu check-in mais o seu número de dependentes. Já o público geral pode reservar até dois ingressos por CPF.

Setores

Mulheres, crianças e pessoas com deficiência associados ao clube, seja titular ou dependente, poderão acessar todos os setores da Ilha do Retiro, com exceção dos camarotes. Já os não sócios poderão ocupar os seguintes setores: Assentos Especiais, Cadeira de Ampliação e Arquibancada Frontal.

Todos os setores do estádio, voltados para a torcida rubro-negra, estarão abertos para o confronto diante do Botafogo com exceção o setor Arquibancada Sede.

Ponto de Arrecadação

Com o objetivo de reforçar o seu compromisso social, além de doar o arrecadado para instituições carentes, o Clube vai disponibilizar pontos de arrecadação nos portões de acesso ao estádio para aqueles torcedores que desejarem contribuir.

Veja também

Passaporte da Bola Fifa promete para a Copa de 2026 o que não fez nas duas últimas