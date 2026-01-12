Sport divulga cronograma de ingressos para duelo contra o Retrô na Ilha do Retiro
Jogo contra a Fênix de Camaragibe desta quarta-feira (14) terá ingressos gratuitos para mulheres e crianças de até 7 anos e 11 meses
O Sport divulgou o cronograma oficial de venda de ingressos para o duelo contra o Retrô, válida pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida será realizada nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Ilha do Retiro.
Para o primeiro jogo em casa, o clube está realizando uma promoção especial. Mulheres e crianças (até 7 anos e 11 meses) terão acesso gratuito para o setor da Arquibancada Frontal. Já para os diversos setores, apenas as crianças não pagam.
Leia também
• Sport oficializa contratação do lateral-esquerdo Davi Gabriel até novembro deste ano
• Santa, Sport e Náutico parabenizam equipe de "O Agente Secreto" por vitórias no Globo de Ouro
• Com mais de R$ 70 milhões de obrigações vencidas, Sport divulga panorama financeiro de 2026
As vendas e a abertura do check-in terão início nesta segunda-feira (12), a partir das 12h, para o Sócio 87 e seguindo cronograma escalonado por categoria de sócio.
O público geral e a torcida visitante poderão adquirir seus ingressos a partir das 21h desta segunda.
Os portões da Ilha do Retiro estarão abertos a partir das 19h30 no dia do jogo.
Biometria Facial
Em 2026, o Sport passa a utilizar um novo site oficial para a venda de ingressos. Com a mudança de plataforma, todos os torcedores deverão realizar um novo cadastro e refazer a biometria facial, inclusive aqueles que já possuíam cadastro ativo anteriormente.
O recadastramento é obrigatório para garantir o acesso à Ilha do Retiro e tem o objetivo de aprimorar a segurança, a confiabilidade das informações e a agilidade no processo de entrada nos dias de jogo.
Sem a atualização da biometria facial no novo sistema, não será possível realizar o check-in, comprar ingressos ou acessar o estádio.
Orientações para acesso ao novo sistema:
- Acesse maiordonordeste.com.br
- Verifique o e-mail utilizado no cadastro de sócio;
- Caso necessário, recupere ou crie uma nova senha;
- Confirme seus dados pessoais;
- Realize novamente o cadastro da biometria facial (confira o passo a passo abaixo);
- Finalize o processo de compra ou check-in.
Torcedores que não localizarem o e-mail de recuperação deverão criar uma nova conta no site e, na sequência, efetuar o cadastro da biometria facial.
Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o processo, um serviço de atendimento está disponível por meio da MarIA, pelo telefone (81) 3299-0285.
Passo a passo da biometria facial:
- Acesse o novo site de vendas e vá até a área de Eventos;
- Clique na partida Sport x Retrô;
- Selecione a opção Cadastrar Biometria Facial;
- Preencha corretamente os dados solicitados pela plataforma;
- Aguarde a liberação para a captura da selfie;
- No momento da foto, evite o uso de óculos de sol, chapéus ou qualquer acessório que dificulte a leitura facial;
- Após a captura e confirmação da biometria, o torcedor estará habilitado para comprar o ingresso e acessar o estádio;
Cronograma de check-in e vendas
As vendas de ingressos e a abertura do check-in para a partida entre Sport e Retrô terão início na segunda-feira (12), seguindo cronograma escalonado de acordo com a categoria de sócio.
A partir das 12h, estarão liberados o check-in e a compra para os Sócios 87 e Isentos. Às 16h, será a vez dos Sócios Rubro-Negro.
Já às 18h, o acesso será aberto para os Sócios Leão, enquanto os Sócios Leão de Todos poderão realizar o procedimento a partir das 20h.
Por fim, às 21h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral e para a torcida visitante.
Cronograma escalonado por categoria de sócio:
Sócio 87 / Isentos: 12h
Sócio Rubro-Negro: 16h
Sócio Leão: 18h
Sócio Leão de Todos: 20h
Público geral e torcida visitante: 21h
Confira os valores dos ingressos:
Sócios
Cadeiras Central: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Frontal: R$ 30 (gratuita para mulheres e crianças até 7 anos e 11 meses)
Arquibancada Sede: R$ 20
Não sócios
Cadeiras Central: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia) | Mulheres e crianças (até 7 anos e 11 meses): gratuito
Sede: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Proprietários de cadeira ou camarote
Sócio: check-in
Não sócio: R$ 60
Torcida visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)