Sport divulga cronograma de venda de ingressos para o Clássico das Multidões na Arena

Depois de decidir que o segundo Clássico das Multidões da temporda seria sediado na Arena de Pernambuco, o Sport divulgou o calendário e os valores dos ingressos, para o confronto do próximo sábado (18). Rubro-negros e Tricolores agora medirão forças pela Copa do Nordeste.

Segundo a diretoria leonina, a decisão de transferir o jogo para a Arena de Pernambuco visa render uma receita maior para o clube, algo que a Ilha do Retiro não poderia atrair. Os ingressos começaram a ser comercalizados a partir desta terça-feira (14) às 17h, apenas online, exclusivo para os sócios da categoria Plano 87. Já nesta quarta (15), as vendas serão disponibilizadas para o público geral, mas ainda de maneira exclusivamente online. Vendas presenciais só iniciarão na quinta-feira (16).

Ingressos Promocionais

O clube anunciou também uma ação de ingressos sociais para o setor Leste Superior. "O torcedor pode adquirir o ingresso de inteira no Leste Superior promocionalmente por R$ 15, mediante doação de material de higiene feminino na hora da compra, na bilheteria física. Os donativos arrecadados serão doados para instituição especializada".

Setor Visitante

A torcida do Santa Cruz terá o setor Norte Superior disponível. Segundo a informação dos mandantes, a venda será dada exclusivamente online, no site Eleven Ticket, a partir da quarta-feira (15), às 12h.