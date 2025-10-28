A- A+

Sport Sport divulga cronograma e promoção de ingressos para jogos contra Juventude e Atlético-MG Torcedores terão opção de combo promocional e entrada gratuita para mulheres e crianças na Ilha do Retiro

O Sport Club do Recife anunciou o cronograma de venda de ingressos para os jogos contra o Juventude e o Atlético-MG, válidos pela 32ª e 33ª rodadas do Campeonato Brasileiro. O clube oferecerá uma promoção em formato de combo, além de entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos.

As vendas têm início nesta terça-feira (28), às 14h, com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 20h, será a vez dos sócios do plano Rubro-Negro. Na quarta-feira (29), os sócios Leão poderão comprar a partir das 9h, e os do plano Leão de Todos, às 10h. O público geral e visitantes terão acesso aos ingressos a partir das 12h.

Jogos acontecem nos dias 5 e 8 de novembro

O confronto contra o Juventude será realizado na quarta-feira (5), às 19h, enquanto o duelo com o Atlético-MG está marcado para o sábado (8), às 16h. Ambos os jogos acontecerão na Ilha do Retiro.

Os portões do estádio abrirão às 17h no dia do jogo contra o Juventude e às 14h na partida diante do Atlético-MG.

Combo promocional e preços dos ingressos

Os ingressos serão vendidos em dois lotes. O primeiro, com preço promocional a partir de R$30 no formato combo, ficará disponível até as 23h59 da terça-feira (4). A partir da quarta-feira (5), os valores retornam ao preço padrão.

O início das vendas exclusivas para o jogo contra o Atlético-MG ocorrerá às 21h do dia 5, destinado inicialmente ao Sócio 87. O clube divulgará em breve o cronograma detalhado dessa partida.



Check-in e setores disponíveis

Os sócios poderão realizar o check-in conforme a categoria e disponibilidade de cada setor.



Sócio 87: acesso liberado em qualquer setor;

Sócio Rubro-Negro: check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Sede;

Sócio Leão: reserva disponível para a Arquibancada Sede.

A capacidade de liberação por setor será de: Sociais (90%), Arquibancada Frontal (65%), Arquibancada da Sede (61%), Setor Especial (50%), Cadeiras da Ampliação (50%) e Cadeiras Centrais (75%).



Entrada gratuita para mulheres e crianças

Em alusão ao mês das crianças e à campanha Outubro Rosa, o clube manterá a entrada gratuita para mulheres e crianças de até 12 anos e 11 meses no setor Frontal. É necessário ter cadastro biométrico e realizar o check-in no site oficial de ingressos, conforme disponibilidade.

Serviço

Sport x Juventude

Data: 5 de novembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Sport x Atlético-MG

Data: 8 de novembro (sábado)

Horário: 16h

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Vendas: site oficial do Sport Club do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 (combo promocional)

Entrada gratuita para mulheres e crianças (até 12 anos e 11 meses) mediante check-in e biometria facial

Com informações da assessoria

