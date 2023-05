A- A+

Sport Sport divulga cronograma de ingressos para mais um jogo com mulheres, crianças e PCDs na Ilha O Leão vai enfrentar o ABC no domingo (27), às 18h, pela Série B; Sócias já podem realizar o check-in

Depois de encarar o Criciúma nesta quarta-feira (24), o Sport volta a campo pela Série B no domingo (27), às 18h, contra o ABC. Ainda com a determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o público na Ilha do Retiro será exclusivo para mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiências (PCDs).

Assim como na partida diante do Botafogo-SP, os ingressos são gratuitos e já podem ser retirados a partir desta quarta (24). O check-in deve ser feito através da plataforma oficial do clube.

Sócias

As primeiras 24 horas de abertura – das 12h de quarta (24) às 12h de quinta (25) – serão exclusivas para sócias titulares adimplentes e os respectivos dependentes, que podem fazer o check-in até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade. Todos os setores estão aptos para o associado fazer o check-in.

Sócios do Clube podem fazer o check-in e doar a reserva para mulheres, crianças dos oito aos 12 anos e Pessoas com Deficiências.

Público geral

Já o público geral pode adquirir as entradas para a partida via ingresso solidário, que será item de higiene pessoal (pacote de absorvente, shampoo, condicionador e sabonetes íntimos), em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, celebrado neste domingo (28). Será permitido um bilhete por mulher, criança dos oito aos 12 anos e PCDs.

A entrega do item de higiene pessoal e retirada do ingresso solidário pode ser feita na bilheteria social do Clube, nesta quinta (25), das 12h às 17h, e sexta (26) e sábado (27), das 9h às 17h, mediante disponibilidade. O público geral pode acessar a arquibancada sede e a arquibancada frontal.

De acordo com o Sport, no dia do jogo, os acessos que circundam a Ilha do Retiro serão exclusivos para o público liberado para a partida. Não será permitido a entrada de mulheres, crianças de até 12 anos e PCDs trajando roupas alusivas a qualquer torcidas organizadas.

