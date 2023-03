A- A+

Sport Sport divulga cronograma de ingressos para semifinal da Copa do Nordeste contra ABC; veja os preços A partida ainda não tem data definida pela CBF; vendas tem início nesta segunda-feira (27)

O Sport divulgou na manhã desta segunda-feira (27) o cronograma da venda de ingressos para a partida contra o ABC, válida pela semifinal da Copa do Nordeste. O confronto vai acontecer na Ilha do Retiro, mas ainda não teve a data definida pela CBF.

Os ingressos já começam a ser liberados para venda a partir das 14h desta segunda para os sócios da categoria plano 87. Em seguida, a partir das 17h, para os membros do plano Rubro-negro. Às 20h, fica disponível para os proprietários e público geral. Tudo isso de forma de online, na plataforma oficial do clube.

A venda física começa na próxima terça (28), das 9h às 17h e segue na quarta-feira (29).

Veja os preços dos ingressos:

Sócios

– Sociais: R$ 30

– Arquibancada Sede: R$ 25

– Arquibancada Frontal: R$ 30

– Assentos Especiais: R$ 35

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 75

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 150/ R$ 75 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 50/ R$ 25 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 20h01 desta segunda (27) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 60

– Camarote: R$ 60/ R$ 30 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 30

– Cadeiras Centrais: R$ 30

– Camarote: R$ 30

Funcionamento das bilheterias físicas

Social

– Terça (28): 09h às 17h

– Quarta (29): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Terça (28): 09h às 17h

– Quarta (29): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

