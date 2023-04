A- A+

COPA DO NORDESTE Sport divulga cronograma para compra de ingressos da final da Copa do Nordeste na Ilha As vendas onlines começam a partir das 9h desta sexta (28), e as físicas começam na terça (02)

O Sport divulgou na manhã desta sexta-feira (28), o cronograma de vendas para o segundo jogo da grande final da Copa do Nordeste, contra o Ceará. O jogo acontece na Ilha do Retiro, na próxima quarta-feira (03), às 21h.



Os ingressos para a finalíssima da competição podem ser adquiridos a partir das 9h desta sexta-feira (28), de maneira online, na plataforma oficial do clube, sendo as quatro primeiras horas de comercialização (9h às 13h) exclusivas para o check-in e venda do plano de sócio 87, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, das 13h01 às 19h, será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro. A partir das 19h01 a aquisição de ingressos estará disponível para demais associados, proprietários e público geral.

A venda de ingressos e o check-in ficarão disponíveis mediante a capacidade do estádio. Excepcionalmente para este jogo, o sócio da categoria 87 poderá fazer o check-in em todos os setores, exceto os camarotes e torcida visitante. O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre a partir de terça-feira (02), na Secretaria Social.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas a partir da próxima terça (02), das 9h às 17h, caso haja ainda haja a disponibilidade de ingressos. Já na quarta (03), o cronograma está previsto para começar às 9h e vai até os 15 minutos do segundo tempo.

Confira os valores dos ingressos:

Sócios

– Sociais: R$ 60

– Arquibancada Sede: R$ 50

– Arquibancada Frontal: R$ 55

– Assentos Especiais: R$ 65

– Cadeiras de Ampliação: R$ 80

– Cadeiras Centrais: R$ 150

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 110/ R$ 55 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 130/ R$ 65 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 160/ R$ 80 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 300/ R$ 150 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 100/ R$ 50 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 19h01 desta sexta (28) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 120/ R$ 60 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 120/ R$ 60 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 120

– Camarote: R$ 120/ R$ 60 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 60

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60

– Cadeiras Centrais: R$ 60

– Camarote: R$ 60

Bilheterias físicas

Social

– Terça (02): 09h às 17h

– Quarta (03): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Terça (02): 09h às 17h

– Quarta (03): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Veja também

SPORT Sport é o único clube fora da Série A presente nas oitavas de final da Copa do Brasil