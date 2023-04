Sport divulga cronograma de ingressos para a final do pernambucano contra o Retrô na Ilha

A- A+

O Sport Club do Recife divulgou na manhã desta terça-feira (18), o cronograma de venda dos ingressos para o jogo contra o Retrô, válido pela final do Campeonato Pernambucano, que acontece no próximo sábado (22), às 16h30, na Ilha do Retiro. Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 9h de hoje (18), com valores variando de R$ 45,00 reais (sócios) à R$ 250,00 reais (não-sócios).

As quatro primeiras horas de comercialização – das 9h às 13h – serão exclusivas para o check-in e venda do plano de sócio 87, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, das 13h01 às 19h, será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro. A partir das 19h01, por sua vez, a aquisição de ingressos estará disponível para todos os associados, proprietários e público geral.

Os check-in referentes aos planos Ouro, Vermelho, Prata, Torcedor, 87, Rubro-negro e PCD (Pessoas Com Deficiência), destaque-se, ficam liberados até 48 horas antes da partida, mediante disponibilidade. Ainda em relação ao check-in, são necessárias 48 horas para estar à disposição dos novos sócios. Excepcionalmente para este jogo, o sócio da categoria 87 poderá fazer o check-in em todos os setores, exceto os camarotes e torcida visitante.

Na Ilha do Retiro, as bilheterias social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas a partir desta quinta (20), das 9h às 17h, com mesmo horário de funcionamento na sexta (21). Já no sábado (22) o cronograma será das 9h até os 15 minutos do segundo tempo.

Veja os valores:

Sócios

• Sociais: R$ 50

• Arq. Sede: R$ 45

• Arq. Frontal: R$ 50

• Assentos Especiais: R$ 60

• Cadeira Ampliação: R$ 75

• Cadeiras Centrais: R$ 125

Não-sócios

• Arq. Sede: R$ 90 / R$ 45 (meia)

• Arq. Frontal: R$ 100 / R$ 50 (meia)

• Assentos Especiais: R$ 120 / R$ 60 (meia)

• Cadeira Ampliação: R$ 150 / R$ 75 (meia)

• Cadeiras Centrais: R$ 250 / R$ 125 (meia)

• Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 90/ R$ 45 (meia). A venda será exclusivamente online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 19h01 desta terça (18) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

• Assento Especial: R$ 100 / 50 (meia)

• Cadeira Ampliação: R$ 100 / 50 (meia)

• Cadeiras Centrais: R$ 100

• Camarote: R$ 100 / 50 (meia)

Proprietário e Sócio

• Assento Especial: R$ 50

• Cadeira Ampliação: R$ 50

• Cadeiras Centrais: R$ 50

• Camarote: R$ 50

