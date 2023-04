A- A+

Futebol Sport divulga imagens da Ilha do Retiro antes de recomeçar jogo contra o ABC Gramado apresenta melhoras em comparação as imagens da última quarta (29), que levaram o confronto a ser paralisado por conta das poças de água no campo após as fortes chuves que atingiram o Recife

Horas antes da partida entre Sport e ABC ser retomada na Ilha do Retiro, pela semifinal da Copa do Nordeste, o clube rubro-negro divulgou imagens do gramado. O confronto, que começou na última quarta (29), foi suspenso por conta do estado do campo após as fortes chuvas que atingiram o Recife.

O jogo entre pernambucanos e potiguares será retomado às 19h desta quinta (31), na Ilha. O ganhador enfrentará o Central na final da competição. A partida recomeçará com o Leão ganhando por 1x0 e terá pouco mais de 30 minutos finais a serem jogados.

