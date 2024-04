A- A+

Recorde Sport divulga ingressos vendidos e deve quebrar recorde de público da Arena outra vez 45.497 rubro-negros estão garantidos de forma antecipada para a grande decisão do Campeonato Pernambucano contra o Náutico, neste sábado (6), a partir das 16h30

Clima de decisão. De forma antecipada, o Sport anunciou, nesta sexta-feira (5), que deve quebrar mais uma vez o recorde de público na Arena de Pernambuco. O Leão divulgou 45.497 ingressos vendidos para o segundo jogo da final do Pernambucano contra o Náutico, neste sábado (6), às 16h30.

Esse será o segundo jogo seguido do Sport com um grande público na Arena de Pernambuco. Diante do Santa Cruz nas semifinais, 45.492 rubro-negros acompanharam o duelo que terminou nos pênaltis.

O Sport está conseguindo quebrar os recordes de público gerais da Arena de Pernambuco pelo fato dos clássicos serem com torcida única nesta edição do Pernambuco. Desse modo, é possível explorar a capacidade máxima do estádio sem restringir espaços de segurança.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que 1.070 policiais vão trabalhar no estádio e vias da Região Metropolitana do Recife para o dia da partida.

A grande decisão do Estadual começa com vantagem para o Sport, que venceu o Náutico no primeiro jogo fora de casa por 2 a 0. O Leão pode perder por até um gol de diferença para levantar o 44° título.

