Sport Sport divulga venda de ingressos com setor gratuito e exclusivo para mulheres, crianças e PCDs O Leão encara o Juventude nesta quinta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro

Com um setor gratuito e exclusivo para mulheres, crianças e Pessoas Com Deficiência (PCDs), o Sport divulgou o cronograma de ingressos para a partida contra o Juventude nesta quinta-feira (22), às 21h30, na Ilha do Retiro.

A comercialização online tem início já nesta terça-feira (20), a partir das 12h de forma exclusiva para plano de sócio 87, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, das 16h01 às 08h de quarta (21), será disponibilizado também check-in e venda para a categoria rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor. A partir das 08h01 de quarta (21), por sua vez, a aquisição de ingressos estará disponível para os associados de todas as categorias, proprietários e público geral.

Setor exclusivo

Após o sucesso de público nos jogos com limitação de público, o Sport decidiu disponibilizar um setor do estádio apenas para mulheres, crianças de até 12 anos e PCDs, que será a arquibancada do placar.

O ingresso será gratuito e o check-in vai ter início na quinta-feira (22): das 8h às 12h para a categoria 87, remido, subscritor, benemérito e proprietário, mediante disponibilidade, e das 12h01 às 21h30 para os planos rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor, mediante disponibilidade.

A arquibancada do placar geralmente é destinada para a torcida visitante. O Sport vai disponibilizar alguns camarotes camarotes para atender a demanda do Juventude.

A venda física nas bilheterias social e no arco também vão abrir na quinta (22), mediante disponibilidade, das 9h até os 15 minutos do segundo tempo.

Confira os preços

Sócios

– Sociais: R$ 45

– Arquibancada Sede: R$ 30

– Arquibancada Frontal: R$ 40

– Assentos Especiais: R$ 50

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60

– Cadeiras Centrais: R$ 80

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 80/ R$ 40 (meia)

– Assentos Especiais: R$ R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 120/ R$ 60 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 160/ R$ 80 (meia)

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 90

– Camarote: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 45

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 45

– Camarote: R$ 45

Bilheterias físicas

Social

– Quinta (22): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Quinta (22): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

