Sport divulga lista de atletas que vão disputar a Copinha; confira

Com viagem marcada para este domingo (1), o Sport divulgou na tarde desta sexta-feira (30) a lista dos atletas que vão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao todo, o Rubro-negro será representado por 21 jogadores em terras paulistas. A competição tem início na segunda-feira (02).

No Grupo 11 da Copinha, em busca do primeiro título, o Leão estreia no torneio na terça-feira (3), perante o Volta Redonda, às 13h, em Cravinhos. Além do time carioca, Comercial/SP e Inter de Limeira/SP são os outros dois adversários da equipe dirigida pelo técnico Sued Lima.

"É um grupo difícil, talvez um dos mais equilibrados da competição. Tem times de São Paulo, que têm tradição na base, mas estamos preparados para isso. Tem o Volta Redonda, que fez uma grande campanha no Carioca este ano. Esperamos dificuldades, mas ao mesmo tempo que elas vão existir, será necessário que nossos atletas evoluam. Para isso, temos que vivenciar situações como estas", enfatizou o treinador.

Confira a lista de jogadores:

Paulo Victor (goleiro)

Felipe Santos (goleiro)

Deyvson (defensor)

Cícero (defensor)

Caique (defensor)

Nassom (defensor)

Matheus Baraka (defensor)

Marcelo Ajul (defensor)

Fábio (meio-campista)

Lucas André (meio-campista)

Vitor Neves (meio-campista)

Catafesta (meio-campista)

João Vitor (meio-campista)

Juan Xavier (meio-campista)

Ronald (meio-campista)

Marcelinho (meio-campista)

Charles Eduardo (meio-campista)

Riquelmy (atacante)

Gean (atacante)

Fernandinho (atacante)

Matheusinho (atacante)

