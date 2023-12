A- A+

Sport Sport divulga lista de jogadores que estiveram na reapresentação do clube; confira Elenco deu pontapé na pré-temporada nesta quarta-feira (27), no CT

Com a presença de 26 jogadores, o Sport deu o start em 2024. Depois de um 2023 para o torcedor rubro-negro esquecer, o elenco leonino se reapresentou no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, nesta quarta-feira (27), para iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Mariano Soso. No primeiro dia junto ao plantel, o treinador se reuniu com os atletas no auditório do local e também apresentou sua comissão técnica.

Além de Mariano Soso, chegam ao clube os auxiliares Diego Bujan e Daniel Morales, além do preparador de goleiros Robinson Puebla e o preparador físico Juan Manuel Lopez.

Apesar da presença da imprensa no local durante um período da tarde, as primeiras movimentações do elenco foram longe das câmeras. De acordo com o Sport, o dia contou com a realização de exames, testes e avaliações físicas, que será a tônica também deste primeiro momento de preparação, além de uma atividade leve no campo.

Segundo o clube, 25 atletas estavam presentes na reapresentação. Entretanto, apurou a reportagem, o lateral-esquerdo Riquelme, que está perto de ser anunciado por empréstimo junto ao Vasco, também já trabalhou com o grupo. Nomes como Sabino, por questão médica, e Luciano Castán, Felipe, Alan Ruiz e Pablo Dyego, por razões contratuais, contudo, só se apresentam ao longo da próxima semana.

Apresentações

Goleiros

– Caique França

– Jordan

– Adriano

– Denis

Laterais-direito

– Roberto Rosales

– Lucas Ramon

– Deyvson

Laterais-esquerdo

– Felipinho

– Victor Gabriel

Zagueiros

– Rafael Thyere

– Alisson Cassiano

– Renzo

– Ryan

– Baraka

Meio-campistas

– Fabinho

– Ítalo

– Pedro Martins

– Fábio Matheus

– Lucas André

– Juan Xavier

Atacantes

– Zé Roberto

– Arthur Caíke

– Flávio

– Paulinho

– Gean Carlos

Não apresentaram-se

– Sabino (por questão médica, chega 02/01)

– Luciano Castán (por questão contratual, chega 04/01)

– Felipe (por questão contratual, chega dia 02/01)

– Alan Ruiz (por questão pessoal, chega 03/01)

– Pablo Dyego (por questão contratual, chega 02/01)

Veja também

NBA Astro dos Nuggets, Aaron Gordon leva 21 pontos após ser mordido no rosto por cachorro