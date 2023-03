A- A+

Sport Sport divulga parcial com 12 mil ingressos vendidos em menos de um dia; veja setores disponíveis O Leão encara o CRB no próximo domingo (26), na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

O Sport divulgou, na manhã desta sexta-feira (24), a primeira parcial de ingressos para o jogo decisivo pela Copa do Nordeste contra o CRB, no próximo domingo (26), na Ilha do Retiro. São mais de 12 mil torcedores confirmados em menos de um dia de venda.

O Leão da Ilha do Retiro liberou a compra dos ingressos a partir das 18h da última quinta (23). De acordo com o clube o setor das sociais já está esgotado, além dos ingressos promocionais para a arquibancada frontal. Acesse o site para venda online clicando aqui.

A expectativa é que a torcida rubro-negra supere o público da partida contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano. Na ocasião, foram 21.708 torcedores na Ilha do Retiro.

No entanto, não vai acontecer o recorde de público do ano. O Sport colocou 27.502 torcedores no último Clássico das Multidões, pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco. A capacidade atual da Ilha do Retiro é para 26.345 espectadores.

A partir das 8h desta sexta (24) teve início a venda de ingressos para o público em geral. Já as vendas em pontos físicos iniciaram a partir das 9h e vão até às 17h, nas bilheterias social e do arco. No sábado (250 o cronograma será o memso e no domingo (26), dia da partida, as vendas também iniciam às 9h e vão até às 19h15.

Confira os Valores dos ingressos:

Sócios

– Sociais: R$ 30 (Esgotado)

– Arquibancada Sede: R$ 25

– Arquibancada Frontal: R$ 30

– Assentos Especiais: R$ 35

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 75

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 150/ R$ 75 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 50/ R$ 25 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 8h01 desta sexta (24).

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 60

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 30

– Cadeiras Centrais: R$ 30

Veja também

natação Promessa da natação paralímpica quer seguir legado de Daniel Dias