FUTEBOL Sport divulga parcial com 22 mil ingressos retirados para jogo contra o ABC O Leão encara o alvinegro potiguar no próximo domingo (28), às 18h, com presença apenas de mulheres, crianças e PCD's

Depois de perder a invencibilidade na Série B, o Sport busca se reestabelecer na competição jogando em casa, contra um adversário bastante conhecido. Para isso, a torcida se mobiliza para apoiar o Leão. O jogo é contra o ABC neste domingo (28), às 18h. Na tarde desta sexta-feira (26), o clube divulgou mais uma parcial de ingressos: até o momento, 22 mil ingressos foram retirados. De acordo com o Leão, as sociais, cadeiras de ampliação, assentos especiais e arquibancada frontal já foram esgotados.

Torcida, domingo é dia de Ilha do Retiro cheia para Sport X ABC! #EuVouPraIlha



Acesse https://t.co/HEvY21hyLu ou compareça à bilheteria social do Clube e garanta o seu lugar. Restam poucos ingressos! pic.twitter.com/debrx1hpoy — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 26, 2023

O Sport está proibido de ter seu público geral nos jogos em casa, devido a uma punião imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, apenas mulheres, pessoas com Deficiências (PCD's) e crianças ate 12 anos, estão liberadas para acompanhar o Rubro-negro até o próximo compromisso em casa, diante do Avaí, no próximo dia 07. O Leão já cumpriu um - contra o Botafogo-SP e ganhou por 3x0, com mais de 18 mil pessoas no estádio.

O cronograma de ingressos foi divulgado na última quarta-feira (24). Assim como na partida diante do Botafogo-SP, os ingressos são gratuitos e foram liberados para a retirada no meio da semana. O check-in deve ser feito através da plataforma oficial do clube.

