A- A+

Sport Sport divulga parcial com mais de 11 mil ingressos vendidos para jogo com o Ceará Será a quarta vez na temporada que pernambucanos e cearenses se enfrentam

O Sport divulgou, na tarde desta quinta-feira (29), a primeira parcial de ingressos comercializados para a partida com o Ceará, marcada para este domingo (2), às 18h, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada da Série B. De acordo com o clube, 11.082 rubro-negros já garantiram presença.

Os ingressos para o clássico nordestino variam entre R$ 45 e R$ 200, e os torcedores podem comprar de forma online ou presencialmente nas bilheterias da Ilha.

Esta será a quarta vez que Sport e Ceará se enfrentarão na temporada. Das quatro derrotas do Leão no ano, o Vozão foi responsável por duas, ambas pela Copa do Nordeste. Uma delas, inclusive, no primeiro jogo da final do Nordestão, competição vencida nos pênaltis pelos alvinegros sobre os pernambucanos.

Com 28 pontos, o Sport é o atual 4º colocado da Segundona e ainda tem uma partida a menos no certame. Já o Ceará é apenas o 9º lugar, com 21 pontos, e demitiu o técnico Eduardo Barroca após o empate sem gols com o Avaí neste meio de semana. Guto Ferreira está perto de ser anunciado como o novo comandante.

Veja também

Santa Cruz Conceição explica motivo de substituições de Pipico nos últimos quatro jogos do Santa na Série D