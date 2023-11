A- A+

Sport Sport divulga parcial de mais de 13 mil ingressos vendidos para jogo com Atlético-GO Apesar da má fase do time, a torcida promete lotar a Ilha do Retiro nesta sexta-feira (10)

A fase não é das melhores, mas a torcida do Sport está disposta, mais uma vez, a abraçar o clube em busca do acesso. Em parcial divulgada pelo clube na noite desta terça-feira (7), 13.088 rubro-negros já confirmaram presença para a partida desta sexta-feira (10), contra o Atlético-GO, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada da Série B. De acordo com o Leão, o setor das sociais estão esgotados.

A comercialização dos bilhetes iniciou na manhã desta terça. As três primeiras horas foram exclusivas para o check-in e venda do plano de sócio 87 e proprietários, além das categorias remido, subscritor, benemérito e proprietário.

Em seguida, das 11h01 até às 16h, foram disponibilizados também check-in e venda para a categoria rubro-negro, ouro, vermelho, prata e torcedor. A partir das 16h01, por sua vez, a aquisição de ingressos passou a ficar à disposição para os associados de todas as categorias, proprietários e público geral.

O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre nesta sexta (10), das 9h às 21h30, na secretaria social, mediante disponibilidade.

Gratuidade para as crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias estarão abertas nesta sexta, das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade.

Valores

Sócios

– Arquibancada Sede: R$ 20 promocional até as 8h de sexta (10) | R$ 50 a partir das 8h01 de sexta (10)

– Arquibancada Frontal: R$ 25

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 35

– Cadeiras Centrais: R$ 50

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia) promocional até as 8h de sexta (10) | R$ 100/ R$ 50 (meia) a partir das 8h01 de sexta (10)

– Arquibancada Frontal: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

– Arquibancada do Placar (torcida visitante, portão 10): R$ 100/ R$ 50 (meia) – venda a partir das 8h01 da próxima sexta (10), exclusivamente no site www.maiordonordeste.com.br

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 50/ R$ 25 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 50

– Camarote: R$ 50/ R$ 25 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 25

– Cadeiras de Ampliação: R$ 25

– Cadeiras Centrais: R$ 25

– Camarote: R$ 25

Bilheterias físicas

Arco

– Sexta-feira (10): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

