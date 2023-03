A- A+

Sport Sport divulga projeto de seletiva de atletas para as categorias de base Clube rubro-negro deseja maximizar o poder de recrutamento do clube

O Sport anunciou na última quarta-feira (15) que a partir do próximo mês de abril, abrirá um processo seletivo para observar melhor jovens atletas, com a finalidade de poder integrar alguns desses jogadores nas categorias sub-13 e sub-15 da base leonina.

As atividades ocorrerão duas vezes por mês, com alternância entre as categorias. Em abril, os jovens com idade correspondente ao sub-13 terão os desempenhos avaliados pelo departamento de base. Já em maio, os atletas com idade para o sub-15 que passarão pelos testes.

“A gente visa, com a execução desse projeto, identificar e monitorar atletas locais que muitas vezes buscam uma chance e, por uma série de motivos, acabam não tendo e despontam em outros times. Queremos minimizar essa possível dispersão e maximizar o nosso poder de recrutamento”, declarou Lucas Nóbrega, coordenador de captação rubro-negro.

Os interessados precisam estarem atentos, o formulário de preenchimento para garantir a vaga na seleção será divulgado a partir do dia 20 de março, próxima segunda-feira, e o processo abre apenas 100 vagas.

Previsão de calendário de treinos avaliativos para a seletiva – de abril a agosto

Abril: dias 15 e 16 (Sub-13) – 100 vagas – Anos: 2010, 2011 e 2012

Maio: dias 13 e 14 (Sub-15) – 100 vagas – Anos: 2008 e 2009

Junho: dias 3 e 4 (Sub-13) – 100 vagas – Anos: 2010, 2011 e 2012

Julho: dias 15 e 16 (Sub-15) – 100 vagas – Anos: 2008 e 2009

