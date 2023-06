A- A+

Sport Sport divulga serviço de ingressos para partida contra o Avaí, última com público exclusivo O check-in para as sócias tem início a partir das 12h desta segunda-feira (5)

O Sport divulgou nesta segunda-feira (5) o cronograma do serviço de ingressos para a partida diante do Avaí. O confronto acontece na próxima quarta-feira (7), às 19h, na Ilha do Retiro e será válido pela 11° rodada da Série B.

Esse será o último jogo com público exclusivo para mulheres, crianças de até 12 anos e Pessoas com Deficiências (PCDs), em cumprimento da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O check-in de ingressos gratuitos para o jogo pode ser realizado a partir das 12h desta segunda (05), na plataforma oficial do Leão. O primeiro dia é exclusivo para sócias titulares e adimplentes e os respectivos dependentes.

Público geral

Já o público geral pode adquirir as entradas para a partida via ingresso solidário, que será novamente item de higiene pessoal (pacote de absorvente, shampoo, condicionador e sabonetes íntimos). Será permitido um bilhete por mulher, criança dos oito aos 12 anos e PCDs.

A entrega do item de higiene pessoal e retirada do ingresso solidário pode ser feita na bilheteria social do Clube, nesta terça (06), das 9h às 17h, mediante disponibilidade, e quarta (07), das 9h às 20h15, mediante disponibilidade. O público geral pode acessar a arquibancada sede e a arquibancada frontal.

PCDs

Os ingressos do público geral para Pessoas com Deficiências podem ser retirados nesta terça (06), na secretaria social, das 8h às 12h para os sócios, e das 13h às 17h para o público geral – mediante disponibilidade. Os setores serão as sociais, arquibancada frontal e assentos especiais.

De acordo com o Sport, não será permitido o acesso ao estádio de mulheres, crianças de até 12 anos e PCDs trajando roupas alusivas a qualquer torcidas organizadas.

Retorno do público geral

No dia 18 de junho, o Sport enfrenta o Vila Nova na Ilha do Retiro. A partida será a volta do público sem restrição nos jogos do Leão.

