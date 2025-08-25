Sport divulga valores de ingressos com lote promocional para jogo contra Vasco
Antes do confronto de domingo (31) contra os cariocas, o Leão enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque
O Sport divulgou nesta segunda-feira (25) o cronograma oficial de venda de ingressos para a partida contra o Vasco, que acontece no domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, e é válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
De acordo com o Leão, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes. O lote promocional terá bilhetes com valores a partir de R$ 20 e ficará disponível até às 23h59 do sábado (30). No dia do jogo, os preços retornam ao preço padrão.
As vendas terão início a partir das 18h desta segunda-feira (25) com exclusividade para sócios dos planos 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.
Na terça-feira (26), será a vez dos sócios do plano Rubro-negro, a partir das 9h. As vendas se estendem aos sócios Leão a partir das 11h.
Já às 13h, será liberada a compra para os sócios Leão de Todos, e, por fim, às 16h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante inicia também na terça-feira (26) às 9h.
As crianças de até 7 anos e 11 meses não pagam ingressos para os jogos, com a apresentação de documentação comprobatória da idade no acesso ao estádio.
Para realizar a entrada na Ilha do Retiro, todos os torcedores devem realizar a biometria facial obrigatoriamente através do site do Sport, fazer o login e completar o cadastro.
Clique aqui para comprar os ingressos para o duelo de forma antecipada.
Check-in
Os sócios do clube também poderão garantir a presença no jogo por meio do sistema de check-in, mediante à disponibilidade de ingressos em cada setor.
Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer área do estádio. Já os Sócios Rubro-Negro podem efetuar o check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal, Arquibancada Sede. Para os Sócios Leão, a reserva pode ser feita para a Arquibancada Sede.
A liberação de check-in por setor segue os seguintes limites de capacidade:
Sociais (90%)
Arquibancada Frontal (65%)
Arquibancada da Sede (61%)
Setor Especial (50%)
Cadeiras da Ampliação (50%)
Cadeiras Centrais (75%).
Confronto pela frente
Antes, o Sport tem o desafio de enfrentar o Palmeiras nesta segunda, às, no Allianz Parque, em São Paulo. Os pernambucanos seguem na lanterna do torneio, com 10 pontos. Já o time comandado por Abel Ferreira está na terceira posição, com 39, atrás apenas do líder Flamengo que tem 43 pontos e o Cruzeiro, com 41.
Confira os valores dos ingressos para o jogo de domingo contra o Vasco:
Promocional – Lote 1
Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Frontal: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
*Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da sexta-feira (15)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Frontal: R$ 100
Arquibancada Sede: R$ 160
Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)