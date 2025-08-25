A- A+

Série A Sport divulga valores de ingressos com lote promocional para jogo contra Vasco Antes do confronto de domingo (31) contra os cariocas, o Leão enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira (25), no Allianz Parque

O Sport divulgou nesta segunda-feira (25) o cronograma oficial de venda de ingressos para a partida contra o Vasco, que acontece no domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, e é válida pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Leão, os ingressos serão disponibilizados em dois lotes. O lote promocional terá bilhetes com valores a partir de R$ 20 e ficará disponível até às 23h59 do sábado (30). No dia do jogo, os preços retornam ao preço padrão.

As vendas terão início a partir das 18h desta segunda-feira (25) com exclusividade para sócios dos planos 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.

Na terça-feira (26), será a vez dos sócios do plano Rubro-negro, a partir das 9h. As vendas se estendem aos sócios Leão a partir das 11h.

Já às 13h, será liberada a compra para os sócios Leão de Todos, e, por fim, às 16h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. Já a venda para a torcida visitante inicia também na terça-feira (26) às 9h.

As crianças de até 7 anos e 11 meses não pagam ingressos para os jogos, com a apresentação de documentação comprobatória da idade no acesso ao estádio.

Para realizar a entrada na Ilha do Retiro, todos os torcedores devem realizar a biometria facial obrigatoriamente através do site do Sport, fazer o login e completar o cadastro.

Clique aqui para comprar os ingressos para o duelo de forma antecipada.

Check-in

Os sócios do clube também poderão garantir a presença no jogo por meio do sistema de check-in, mediante à disponibilidade de ingressos em cada setor.

Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer área do estádio. Já os Sócios Rubro-Negro podem efetuar o check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal, Arquibancada Sede. Para os Sócios Leão, a reserva pode ser feita para a Arquibancada Sede.

A liberação de check-in por setor segue os seguintes limites de capacidade:

Sociais (90%)

Arquibancada Frontal (65%)

Arquibancada da Sede (61%)

Setor Especial (50%)

Cadeiras da Ampliação (50%)

Cadeiras Centrais (75%).

Confronto pela frente

Antes, o Sport tem o desafio de enfrentar o Palmeiras nesta segunda, às, no Allianz Parque, em São Paulo. Os pernambucanos seguem na lanterna do torneio, com 10 pontos. Já o time comandado por Abel Ferreira está na terceira posição, com 39, atrás apenas do líder Flamengo que tem 43 pontos e o Cruzeiro, com 41.

Confira os valores dos ingressos para o jogo de domingo contra o Vasco:



Promocional – Lote 1

Cadeiras Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

*Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da sexta-feira (15)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 100

Arquibancada Sede: R$ 160

Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)



