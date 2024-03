A- A+

Decisão Sport divulga venda antecipada de mais de 38 mil ingressos para Clássico das Multidões O Leão deve ter o maior público do Campeonato Pernambucano no jogo contra o Santa Cruz, neste sábado (16)

O Clássico das Multidões decisivo pela semifinal do Campeonato Pernambucano será disputado apenas no sábado (16), mas a expectativa da torcida rubro-negra já está alta. Na manhã desta terça-feira (12), o Leão divulgou que 38.136 ingressos foram vendidos de forma antecipada.

No primeiro dia de vendas, a última segunda-feira (11), o Sport já tinha divulgado o número de mais de 24 mil ingressos vendidos. O público-geral teve acessos aos bilhetes nesta manhã.

Os setores Sul Superior, Norte Superior, Leste Inferior e Sul Inferior já foram esgotados no primeiro dia de vendas. O Sport não divulgou nenhum novo setor sem ingressos disponíveis.

Caso se confirme a presença desses mais de 38 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Sport já bateria o recorde de maior público no Estadual. No jogo de ida, o Santa Cruz colocou 35.601 tricolores no Arruda.

O recorde da Arena de Pernambuco entre clubes foi na final da Copa do Nordeste de 2022 entre Sport e Fortaleza com 42.544 torcedores. O maior público geral foi entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias, em 2016, recebeu 45.010 espectadores. O torcedor rubro-negro pode comprar os ingressos na plataforma oficial do clube.

Antes de enfrentar o Santa Cruz, o Sport encara o Murici-AL pela segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (13), às 19h.

