Sport Sport divulga venda de ingressos para jogo contra o Petrolina; confira os valores Esse será a primeira partida do Leão jogando dentro de casa em 2023

O Sport divulgou nesta quinta-feira (12) a venda de ingressos para a primeira partida da temporada dentro de casa. O Rubro-Negro vai enfrentar o Petrolina no próximo sábado (14), às 16h30, na Ilha do Retiro.

A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. A estreia seria no último domingo (08), contra o Ibís, mas a partida foi adiada. Após empatar com o Maguary, o Leão vai jogar dentro de casa.

O primeiro dia de venda será exclusivamente online, tanto para o associado quanto para o público geral, através da plataforma oficial.

O check-in para sócios das categorias Ouro, Vermelho, Prata, Torcedor, 87 e Rubro-negro também estará disponível e fica liberado até 24 horas antes da partida, mediante disponibilidade.

A venda física, por sua vez, tem início nesta sexta (13), das 9h até as 17h, na bilheteria social, para sócios e não sócios. No sábado (14), a comercialização ocorre das 9h até as 17h45 – horário em que será finalizada também a venda online.

Confira os valores dos ingressos

Sócios

– Sociais: R$ 15

– Arquibancada Sede: R$ 10

– Arquibancada Frontal: R$ 12,50

– Assentos Especiais: R$ 17,50

– Cadeiras de Ampliação: R$ 20

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 20/ R$ 10 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 25/ R$ 12,50 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 35/ R$ 17,50 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar):

R$ 20/ R$ 10 (meia). Venda no sábado (14), das 12h30 às 17h45, na bilheteria visitante.

Proprietários

– R$ 30/ R$ 15 (meia)

Proprietário e Sócio

– R$ 15

Horários das bilheterias físicas:

Social

– Sexta (13): 09h às 17h

– Sábado (14): 09h às 17h45

Visitante

– Sábado (14): 12h30 às 17h45

