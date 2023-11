Sport divulga vídeo motivacional antes de jogo contra o Vitória

A- A+

Jogo decisivo pede uma atmosfera diferente. Na véspera da partida contra o Vitória, sábado (18), no Barradão, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport divulgou nas redes sociais um vídeo motivacional para os torcedores. Os pernambucanos estão em quinto na competição e um triunfo diante dos baianos é imprescindível para o sonho do acesso continuar vivo.

No vídeo, o Sport publicou cenas da torcida e de jogos marcantes pela Copa do Brasil de 2008 e o duelo diante do Vila Nova, em 2011, que marcou o acesso do Leão à Série A. Confira abaixo.

