Sport diz que vai "comprovar" não ter excedido capacidade da Ilha na final do Nordestão

O Sport confirmou estar seguro sobre a quantidade de ingressos vendidos para a final da Copa do Nordeste. Na última quarta-feira (3), o Rubro-negro foi notificado pelo Procon (órgão de Proteção e Defesa do Consumidor), que determinou que o clube prestasse esclarecimentos sobre os bilhetes comercializados para a decisão da Copa do Nordeste, diante do Ceará.

Em nota divulgada, o Procon pede para que o Sport comprove a capacidade da Ilha do Retiro, além da quantidade de ingressos vendidos e confeccionados para o jogo realizado na quarta. À Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (4), o vice-jurídico do clube, Rodrigo Guedes, afirmou que o clube vai comprovar ter agido dentro da normalidade.

Segundo o advogado, o fato de alguns torcedores com ingresso não terem conseguido entrar no estádio, se deu a uma ação da polícia. "Temos tudo e vamos comprovar o que foi feito. Tinha muita gente do lado de fora que não tinha ingresso e tentou entrar de qualquer maneira. Ciente disso, a polício pediu para fechar algumas entradas, no intuito de evitar invasões. Quem tinha ingresso e chegou depois, pode ter enfrentado esse problema, infelizmente", explicou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se manifestou sobre o assunto até a publicação desta matéria.

Nas redes sociais, foram vários os relatos de torcedores do Sport que reclamaram de terem sido barrados na Ilha do Retiro, mesmo com ingresso na mão. Eles esperam um posicionamento do clube, que deve acontecer em breve, segundo Guedes. "Estamos cientes do movimento dos torcedores nas redes sociais. Mas vamos aguardar para ver também a veracidade dos bilhetes. Sabemos que tinham muitos ingressos falsos", pontuou.

O Procon resolveu notificar o Sport, após um áudio do presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, circular nas redes sociais. O mandatário afirmava que 40 mil ingressos tinham sido vendidos para a decisão do Nordestão. A capacidade atual da Ilha, no entanto, é pouco superior a 26 mil, e o clube deixou claro que respeitaria o limite de pessoas.

Confira a nota do Procon:

O Procon-PE notificou o Sport Clube do Recife, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (03), depois de um áudio ter viralizado nas redes sociais com denúncias de que 40 mil ingressos teriam sido vendidos para o jogo de ontem à noite, pela final da Copa do Nordeste, quando a capacidade do estádio é de 26 mil pessoas.

Na notificação, foi determinado que o Sport apresente documentos que comprovem a capacidade do estádio, quantidade de ingressos vendidos e quantidade de bilhetes confeccionados.

Caso não sejam apresentados os documentos, o auto de notificação será convertido em auto de infração, sendo, portanto, aberto um procedimento administrativo no Procon-PE.

