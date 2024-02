A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Sport domina, vence o Porto e se classifica antecipadamente para as semis do Pernambucano Com o resultado, o Gavião do Agreste está praticamente rebaixado do torneio

Dever de casa cumprido. O Sport entrou em campo neste sábado (17) contra o Porto, precisando de uma vitória simples e, sem dificuldades, triunfou na partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano, por 1 a 0. O gol saiu dos pés do argentino Alan Ruiz, após uma bela trama da equipe.

Com o resultado, o Rubro-negro, líder do torneio, chegou aos 21 pontos e avançou antecipadamente para as semifinais. Já o Gavião do Agreste, que amarga a vice-lanterna, com apenas sete pontos, está praticamente rebaixado para a Série A2 do Estadual. A equipe depende que o Petrolina perca para o Central neste domingo (18) para ter uma chance de escapar da zona de rebaixamento na última rodada, em caso de vitória.

O foco do Sport agora está na Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira (21), a equipe recebe o Fortaleza, pela quarta rodada da fase de grupos, novamente na Arena de Pernambuco, a partir das 21h30. Já o Porto volta para Caruaru para se preparar para o duelo contra o Petrolina, no próximo sábado (24), às 16h30.

O jogo

O duelo começou com controle rubro-negro. A equipe passava bem, sempre no campo adversário, e aguardava a melhor oportunidade para armar as jogadas. Essa construção, no entanto, seguia muito lenta, como tem sido visto nas últimas partidas. A primeira chegada do Sport veio apenas aos sete minutos do primeiro tempo. Arthur Caíke, como todo centroavante, brigou pela bola dentro da pequena área e chutou em cima do zagueiro.

Aos 11 minutos, veio um momento de polêmica. Após bola enfiada de Lucas Lima, Zé Roberto disputou dentro da área com Zé Werison, zagueiro do Gavião do Agreste, e, no processo, foi ao chão. O juiz inicialmente marcou um pênalti, mas, após conversar com o assistente, voltou atrás na decisão por enxergar que o defensor havia tocado apenas na bola. A decisão rendeu vaias da torcida leonina na Arena de Pernambuco.

Foi aos 22 minutos que o Sport conseguiu chegar ao primeiro gol em uma trama muito bem trabalhada. A jogada começou com passe de Lucas Lima, na ponta direita, para Arthur Caíke, na intermediária. O atacante então passou para Zé Roberto, que, em um momento de genialidade, passou a bola em elevação, por cima dos zagueiros, para o argentino Alan Ruiz tocar na saída do goleiro e marcar um golaço para o Rubro-negro.



Com o placar em 1 a 0, o Sport não parou de atacar. Aos 28 minutos Rosales armou boa jogada com Arthur Caíke na ponta direita, que, após tabelinha, passou para a pequena área para Zé Roberto, livre de marcação. Ainda assim, Alan Ruiz chegou junto para a batida e, com os dois se atrapalhando, a bola subiu muito e foi para fora.

A resposta e a primeira boa chegada do Porto veio logo depois, aos 30 minutos. Adãozinho, camisa 11 do Gavião, chutou forte de fora da área, com a bola endereçada para o ângulo, e forçou boa defesa do goleiro Thiago Couto para impedir o empate.

Aos 46 minutos, o Sport quase chegou ao segundo gol. Gustavo Coutinho, que entrou após Zé Roberto deixar a partida com dores na mão, aproveitou bom passe na entrada da área e finalizou forte, mirando o contrapé do goleiro, mas a bola foi para fora. A equipe, apesar do placar favorável, continuava a se portar com dominância dentro de campo.

Intervalo

Na volta para o segundo tempo o Sport diminuiu o ritmo. A equipe passou a tocar para os lados e administrou o Porto na maior parte do tempo. Foi apenas aos 17 minutos que o time assustou novamente. Romarinho, que havia acabado de entrar na vaga de Arthur Caíke, fez bela jogada na ponta direita, costurou para cima do defensor e cruzou na área. Quem aproveitou a boa trama foi Lucas Lima, que surgiu livre de marcação para cabecear colocado, e ver a bola sair para a linha de fundo a centímetros da trave esquerda do goleiro João Ciriaco.



Aos 37 minutos, mais uma boa chegada. Gustavo Coutinho, em busca do seu gol, recebeu fora da área e chutou forte, mas parou no goleiro João Ciriaco, que fez uma bela defesa. Aos 42 minutos, o arqueiro brilhou novamente. Após bate e rebate dentro da área, Lucas Lima aproveitou a sobra e chutou no ângulo, mas parou em mais um bom momento do camisa 1 do Gavião.



A partir daí, o Leão continuou forçando o Porto para o seu campo de defesa, mas nõa consegiu marcar mais gols e a partida terminou com triunfo Rubro-negro por 1 a 0.

Ficha do jogo

Sport 1

Thiago Couto; Riquelme (Felipinho), Thyere, Renzo (Luciano Castán) e Roberto Rosales; Fabinho, Fábio Matheus e Alan Ruiz (Fabrício Domínguez); Lucas Lima, Zé Roberto (Gustavo Coutinho) e Arthur Caíke (Romarinho). Técnico: Mariano Soso.

Porto 0

João Ciriaco; Pietro (Luis Fabiano), José Werison, Kaio Henrique e Oziel; Juninho, Adãozinho, Robinho (Hudson) e Bruninho (Igor Ferreira); João Gabriel (Guilherme Ribeiro) e Ivisson (Renê). Técnico: Carlos Alberto.

Gols: Alan Ruiz (Sport)

Cartões: Lucas Lima (Sport) | Juninho (Porto)

Público: 10.132 torcedores

Renda: R$ 172.060,00

Veja também

SPORT Lucas Lima comemora classificação do Sport para as semis do Estadual: 'Entramos com essa cobrança'