A- A+

Sport Sport anuncia a contratação do volante Du Queiroz Jogador de 25 anos assinou com o Leão por empréstimo até o fim de 2025

O Sport segue reforçando seu elenco para a sequência da temporada. Desta vez, o Leão anunciou a chegada do volante Du Queiroz, na tarde desta quarta-feira (26).

DU QUEIROZ é do Sport! pic.twitter.com/L8FY5ZLNVj — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 26, 2025

Aos 25 anos, o jogador chega por empréstimo do Zenit, da Rússia, até o fim deste ano, com opção de compra ao término do contrato.

Segundo o divulgado pelo Sport, o atleta está na capital pernambucana desde a madrugada do último domingo (23), quando realizou exames e avaliações junto ao departamento médico rubro-negro.

Revelado pelo Corinthians, Du Queiroz se transferiu para o Zenit em 2023. No ano passado, por empréstimo, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Pela equipe gaúcha, foram 28 jogos.

Com o Leão eliminado da Copa do Brasil e com as inscrições para o Estadual encerradas no último dia 19, Du Queiroz só vai poder ajudar o clube nas disputas da Copa do Nordeste e do Brasileirão.

O atleta é o 14º reforço anunciado pelo Sport para a temporada. Além dele, foram contratados os zagueiros Antônio Carlos, João Silva e Lucas Cunha; os laterais Hereda e Matheus Alexandre; os volantes Sérgio Oliveira e Christian Rivera; os meias Rodrigo Atencio e Hyoran; e os atacantes Gustavo Maia, Carlos Alberto, Gonçalo Paciência e Pablo.

Veja também