Sport e ABC no topo dos melhores ataques do Brasil em 2023

Sport e ABC são sinônimos de gols em 2023. Muito deles. No Brasil, ninguém balançou mais as redes na temporada do que a dupla. O Leão tem 51 gols em 20 jogos, com média de 2,55 por partida. O Elefante fez 48 em 21 compromissos (2,2 por duelo). No encontro entre as equipes, nesta quarta (29), na Ilha do Retiro, pela semifinal da Copa do Nordeste, nem precisa adivinhar que a expectativa é de mais trabalho para a garganta de narradores e torcedores.



Sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Sport tem 15 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, somando jogos pela Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Um dos triunfos, inclusive, foi perante o próprio ABC, também na Ilha, por 2x0, pela etapa de grupos do Nordestão. É o segundo melhor aproveitamento do Leão no recorte de 20 embates iniciais desde 2009, quando os rubro-negros engataram 18 conquistas e dois resultados de igualdade.



Grande parte do alto índice de gols do Sport tem como responsável o meia Luciano Juba, principal jogador da equipe no ano, com 10 gols marcados, sendo metade pela Copa do Nordeste, dividindo artilharia com Erick Pulga (Ferroviário) e Lucero (Fortaleza), e a outra pelo Campeonato Pernambucano. Vagner Love, Labandeira e Jorginho, com seis cada, também possuem participação efetiva. A maior goleada dos pernambucanos foi por 6x0, contra o Bahia, na Ilha do Retiro, no Regional.



O ABC também vem dando trabalho aos defensores adversários. São 14 vitórias, quatro empates e três derrotas, em jogos pela Copa do Nordeste, Campeonato Potiguar e Copa do Brasil. O triunfo com placar mais elástico também foi por 6x0, contra o Globo, no Estadual. O artilheiro do time na temporada é o atacante Felipe Garcia, com 11 gols.



"A equipe do ABC é muito qualificada, tem bons jogadores e, com certeza, vai nos trazer dificuldades. Mas vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, que tem sido fundamental para o nosso time e esperamos conseguir a classificação para a final da Copa do Nordeste”, afirmou Edinho, atacante rubro-negro.





Ingressos



O Sport já iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o ABC. A comercialização começou na última segunda (27), no formato online, e vai até os 15 minutos do segundo tempo do confronto, que ocorre às 21h30.



Na Ilha do Retiro, as bilheterias social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas a partir desta terça (28), das 9h às 17h. Os valores giram em torno de R$ 25 a R$ 150.

