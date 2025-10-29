Qua, 29 de Outubro

Futsal

Sport e Adesppe Cabrobó caem na fase de grupos da Copa Nordeste de Futsal

Competição ocorre em Teresina, no Piauí

Sport perdeu para o Ceará por 2x0 e caiu na fase de grupos da Copa Nordeste de Futsal

Sport e Adesppe Cabrobó, representantes de Pernambuco na Copa Nordeste de Futsal, não foram longe e já ficaram pelo caminho. Ambas equipes não conseguiram avançar às quartas de final da competição sediada em Teresina, no Piauí.

O Leão amargou a eliminação nesta quarta-feira (29). O Sport chegou na última rodada com um vitória apertada contra o Sampaio-MA e uma derrota diante do Traipu-AL.  

Mesmo com alto investimento e jogadores experientes no cenário da bola pesada, como Renan Pontes e Rafael Rato, o Sport amargou sua segunda eliminação em uma competição importante na temporada. Antes não havia passado de fase no Campeonato Brasileiro da CBFS. 

Projeto
Por outro lado, o Adesppe Cabrobó foi para competição com o intuito de laboratório e desenvolver mais seus talentos. Com um elenco formado por atletas de idade sub-20, todos do Sertão Pernambucano, a equipe sofreu três derrotas, mas acumulou experiência. 

