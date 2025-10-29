A- A+

Futsal Sport e Adesppe Cabrobó caem na fase de grupos da Copa Nordeste de Futsal Competição ocorre em Teresina, no Piauí

Sport e Adesppe Cabrobó, representantes de Pernambuco na Copa Nordeste de Futsal, não foram longe e já ficaram pelo caminho. Ambas equipes não conseguiram avançar às quartas de final da competição sediada em Teresina, no Piauí.

O Leão amargou a eliminação nesta quarta-feira (29). O Sport chegou na última rodada com um vitória apertada contra o Sampaio-MA e uma derrota diante do Traipu-AL.

O duelo decisivo foi diante do Ceará, em clássico regional, na última rodada do Grupo 2. Após o placar permanecer inalterado na primeira etapa, tudo seria definido nos últimos 20 minutos. Com gols de Pecém e Wallyson, o Vozão levou a melhor por 2x0 e garantiu o segundo lugar na chave.

Mesmo com alto investimento e jogadores experientes no cenário da bola pesada, como Renan Pontes e Rafael Rato, o Sport amargou sua segunda eliminação em uma competição importante na temporada. Antes não havia passado de fase no Campeonato Brasileiro da CBFS.

Por outro lado, o Adesppe Cabrobó foi para competição com o intuito de laboratório e desenvolver mais seus talentos. Com um elenco formado por atletas de idade sub-20, todos do Sertão Pernambucano, a equipe sofreu três derrotas, mas acumulou experiência.

Após perder os dois primeiros confrontos, o meninos sertanejos tentaram terminar a competição com três pontos. Contudo, em partida difícil, terminaram derrotadas por 4x3 para a equipe de Macaíba-RN.

