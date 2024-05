A- A+

Sport Sport e Arena firmam parceria e aluguel do estádio da partida contra o Brusque será destinado ao RS Clube também vai doar valor arrecadado com ingressos vendidos para o setor Norte Inferior

O Sport segue buscando formas de ajudar as vítimas da enchente que assola o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Em parceria entre o Leão e a Arena de Pernambuco, ficou definido que a renda do aluguel do estádio, para a partida contra o Brusque, sábado (11), pela Série B, será revertida para os gaúchos atingidos pela chuva. O clube rubro-negro ainda irá ceder os valores arrecadados com os ingressos vendidos para o setor Norte Inferior.

O secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho, representando a gestão da Arena, anunciou o apoio à ação do Sport.

“É de extrema importância a união de todo mundo em prol dos nossos irmãos gaúchos. Qualquer gesto solidário é relevante nesse momento. O Governo do Estado já anunciou pontos de coleta para doações nos quartéis da PMPE e Corpo de Bombeiros, a Arena disponibiliza sua renda agora. Toda ação para minimizar os efeitos da emergência climática é válida”, afirmou Daniel Coelho.

O presidente do Sport, Yuri Romão, também comentou sobre a parceria solidária. “Pernambuco sempre teve a característica de ter um povo solidário. Agradecemos à Arena e à Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, que estão nos ajudando e possibilitando que a gente possa doar para os irmãos do Rio Grande do Sul”, comentou Yuri Romão.

Ainda no intuito de ajudar os gaúchos, o Sport realizou, nesta quarta-feira (8), um bazar beneficente, na sede do clube, com uniformes usados nas temporadas 2022 e 2023. Durante o dia, todas as 404 camisas foram comercializadas.

